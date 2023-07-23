SPOR Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'da
Güncel Haberler
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'daİSTANBUL, (DHA)Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'da
İSTANBUL, (DHA)
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla gece Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
(FOTOĞRAFLI)
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel