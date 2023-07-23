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SPOR Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'da

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'daİSTANBUL, (DHA)Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'da

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla gece Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cedric Bakambu Galatasaray İstanbul DHA Güncel Haberler

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