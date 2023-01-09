SPOR Galatasaray derbi için yola çıktı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne doğru yola çıktı.
Galatasaray derbi için yola çıktı
Serhan TÜRK - İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne doğru yola çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yapan kafileyi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar tezahüratlarla derbi maça uğurladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel