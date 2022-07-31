SPOR Galatasaray'da yönetim kurulu, istediği yetkileri genel kuruldan aldı (1)

İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulunun gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi konularında talep ettiği yetkilerin tamamı genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray'da yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısında başkan Dursun Özbek ve yönetimi talep ettiği konularla ilgili yetkileri genel kuruldan aldı. Genel kurulda Florya arsası, Bankalar Birliği anlaşması, Galatasaray Adası, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi ve yeni taşınmazların kazandırılması konusunda yetki verilmesi genel kurulda oylamaya sunuldu. Oylama sonucu yetki istenen tüm konular oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan başkan Özbek, 'İnsanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda da en mutlu olduğum dönem bu akşam ve buna benzer akşamlardır. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nerden geliyor' Elbette ki projeler sunduk, onayladık ama ilk defa bir genel kurulda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum? ifadelerini kullandı.

'BİZ ARTIK BUGÜNKÜ GENEL KURUL NEZDİNDE GEÇMİŞTEKİ İBRASIZLIKLARI SİLDİK'

İdari ibrasızlık konusunun artık kaldırılması gerektiğini ve bu konunun geçmişte başkanlık yapan birçok kişiyi üzdüğünü aktaran Özbek, '5'inci madde bu genel kurulun en önemli maddesi. Bu projeler ne kadar kıymetli olursa olsun birliktelik yoksa barış yoksa hiçbirini yapamayız. Ben diyorum ki artık kulübün barışmaya ihtiyacı var. İdari ibrasızlık gündemimiz hep oldu. Dostluklar bozuldu, kalpler kırıldı. Sonunda da öğrendik ki idari ibrasızlığın hukuken geçerliliği yok. Geçmişte başkanlarımızı üzdük. Yönetim kurullarının kalplerini kırdık. Ben de yaptım. Kendimi onun dışında tutmuyorum. Bizim yaptığımız bu hareketler Galatasaray'a hiçbir fayda getirmemiş. Bu idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım. Bildiğiniz gibi önümüzdeki dönemde de tüzükten idari ibrasızlık çıkmış olacak. Genel kurul iradesi bu işe nasıl bakıyor. 'İdari ibrasızlık iyidir, devam etsin' diyen bir kişi varsa el kaldırsın. Biz artık bugünkü genel kurul nezdinde geçmişteki ibrasızlıkları sildik. Bana göre artık bundan sonra geçmişteki ibrasızlıklarla ilgili yorum yapılmamasını genel kurul tecelli etti. Bugünden itibaren beyaz sayfamız var" şeklinde konuştu.