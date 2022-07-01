SPOR Galatasaray'da hazırlıklar devam etti
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar devam ettiİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray'da hazırlıklar devam etti
İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyunlara yeni sezon öncesi laktat testi uygulandı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Demirören Haber Ajansı / Güncel