SPOR Galatasaray'da hazırlıklar devam etti Galatasaray'da hazırlıklar devam ettiİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'da hazırlıklar devam etti İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyunlara yeni sezon öncesi laktat testi uygulandı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Galatasaray DHA Güncel Haberler

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