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SPOR Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray'da hazırlıklar devam ettiİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyunlara yeni sezon öncesi laktat testi uygulandı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Galatasaray DHA Güncel Haberler

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