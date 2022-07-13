SPOR Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandı Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandıSerhan TÜRK / GRAZ (Avusturya), (DHA) - Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele... Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandı Serhan TÜRK / GRAZ ( Avusturya ), (DHA) - Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşandı. Sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye takım arkadaşları müdahale ederek oyuncuları ayırdı. Basın mensupları, bu tartışmayı antrenmanın basına kapandığı sırada sahadan ayrılırken fark etti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Galatasaray Avusturya DHA Güncel Haberler

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