SPOR Galatasaray, 600 konteyneri depremzedelere teslim etti

Galatasaray, 600 konteyneri depremzedelere teslim etti

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ,(DHA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 600 konteynerden oluşan kenti depremzedelere teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyarette bulundu. Özbek ve beraberindeke heyet ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyeret etti. Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı tarafından yaptırılan, 3 bin kişinin yaşadığı 600 konteynerdan oluşan AFAD Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Dursun Özbek, depremzede vatandaşlarla uzun süre sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Özbek ayrıca, Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut ve Kahramanmaraş İstiklal spor ile hazırlık maçı yapacaklarının sözünü verdi.

DURSUN ÖZBEK KAHRAMANMARAŞ'A 100 KALICI KONUT YAPACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Ziyarette Özbek, Başkan Güngör'e üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray forması ile tavla ve atkı hediye etti. Özbek, deprem felaketinin çok büyük olduğunu, devletin uzun vadede bunun altında kalkabileceğini ancak çok kısa bir sürede bunun zor olduğunu, o nedenle de herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Bu nedenle depremin ilk gününden itibaren Galatasaray Kulübü olarak yaraların sarılması gayretinde olduklarını, Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut yapacaklarını ifade eden Özbek, şunları söyledi Yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere sayın başkanıma da o zaman söz vermiştim. Bugünkü ziyaretimizin sebebi hem tekrar bölgeyi görmek, insanlarla buluşmak. Biraz evvel çarşıdaydık, muazzam bir sevgi seli vardı. Fenerlisi de, Beşiktaşlısı da geliyor, 'Başkanım hoş geldin' diyor. Onlara sarılmak, onların elini tutmak, onlara dokunmak benim ve kulübüm için çok önemliydi. Ayrıca biz bölgeyi ziyaretimizde sayın başkanımıza da, sayın bakana da bazı sözler vermiştik. Burada birçok vatandaş konaklama imkanını kaybetmişti. Onlara söz verdiğimiz ilk konteyner kenti bugün sayın valiliğe teslim edeceğiz, orada hayat başladı. İkinci yapmak istediğimiz kalıcı konut projemiz de var. Kalıcı konut projesi için Sayın Bakan Özhaseki ile görüştüm, destek istedik. Şu manada, ihalelerin yapılması ama ödemelerin Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılacağı konusunda bir mutabakatımız var. Sayın Başkana da 'Elini çabuk tut, sayın bakanla da görüş, önce bu bölgeden başlayabiliriz' dedim.

KULÜPLER OLARAK HAYIRDA DA YARIŞALIM

Özbekistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu ve ailenin ilk olarak Kahramanmaraş'a gelip burada bir müddet konakladığı ifade eden Özbek, şöyle devam etti Dolayısıyla burada böyle bir hatıramız da var. Büyük bir ihtimalle akrabalarım da var burada. Depreme olan ilginin zayıflamaması lazım. Depremin üzerinden 6 ay gibi zaman geçti, tespitim odur ki ilk günkü heyecanı yavaş yavaş kaybediyoruz. Ben buna üzülüyorum. Bu heyecanı kaybetmemeliyiz. O yüzden depremin ilk günleri söylediğim bir şey var, biz spor kulüpleri Türkiye'yi temsil ediyor, Türkiye demektir. Onlar, bu hayır manasında da, iyilik manasında da yarışması lazım. Yani, yeşil sahalardaki yarışımızı bu konuda da ortaya çıkaralım. Bu yarış nasıl oluyor Diyoruz ki 1 puan, 2 puan önüne geçelim şampiyon olalım. Galatasaray'ın amacı, iyilikte de, bu konudaki hassasiyeti itibarıyla şampiyon olmak. Yani sahada yarışıyoruz, asıl burada da yarışmamız lazım. Hayırda da, iyilikte de yarışalım ve Galatasaray şu anda her yerde olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adayı, burada da şampiyonluğun en büyük adayıyız biz.

HAYRETTİN GÜNGÖR BÜYÜK KULÜPLERİMİZDEN TAKIMIMIZA DESTEK BEKLİYORUZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise depremin ilk gününden itibaren birçok kulübün desteğini gördüklerini, bunlardan birinin de Galatasaray olduğunu söyledi. Başkan Dursun Özbek'e teşekkür eden Güngör, 3'üncü Lig'e yükselen İstiklalspor'a destek isteyerek şunları söyledi Bugün, çok değerli başkanımızın burada oluşturmuş olduğu konteyner kentin valiliğimize devri yapılacak. Bu ada çok önemli ama şu da bizi çok mutlu etti; 100 tane kalıcı konut için TOKİ ile yapmaya hazır olduklarını ifade etmesi de bizim için çok önemli. Ben, bu konudaki destekleri için de çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok kıymetli buluyorum. Şu çağrısı da kıymetli, kulüplerimizin burada, hayırda yarışmalarıyla ilgili çağrısını da çok anlamlı buluyorum. Diğer kulüplerimiz de sağ olsunlar destek veriyorlar ama tabii ki bu destekler son derece kıymetli. 3'üncü Lig'de 2 takımız var, 1'nci Lig'de bir takımızı olması hedefimiz. Bu süreçte de biz büyükşehir belediyesi olarak sporcularımızdan 9 güreşçi, 5 de futbolcumuzu kaybettik. Bu vesileyle hem o sporcularımıza hem de depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk defa buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Biz bu sene 2 takım olarak gelecek yıla devam etme talebinde bulunmuştuk federasyona, onlar da kabul ettiler, gelecek yıl biz 3'üncü Lig'den devam edeceğiz. İnşallah gelecek yıl büyük kulüplerimizin takımıza desteğini istiyoruz. Çünkü bu şehrin en az 1'nci Lig'de bir takımı olması lazım. Büyük kulüplerimizin desteğiyle inşallah bu takımımızı oluşturup hızlı bir şekilde hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz.

ÖZBEK'TEN HAZIRLIK MAÇI VE SPORCU DESTEĞİ SÖZÜ

Güngör'ün bu sözleri üzerine Dursun Özbek, Galatasaray ile İstiklalspor'un Kahramanmaraş'ta hazırlık maçı yapacağının sözünü vererek, Kahramanmaraş'ta hem hazırlık maçı yapmak üzere hem de sporcu desteği açısından sadece futbol da değil, başka branşlarda da böyle bir desteği ihtiyacınız varsa, eğitilmesini istediğiniz sporcularınız varsa bize gönderebilirsiniz, biz size sporcu desteği veririz. Bizim bugüne kadar ki tecrübelerimizden istifade etmek isterseniz o konuda yardımcı oluruz hoca nezdinde olsun, oyuncu nezdinde olsun diye konuştu.