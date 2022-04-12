SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Atakaş Hatayspor maçının ardından

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA) 'Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, doğru anlarda buldukları gollerle maçı koparttıklarını vurgularken, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Antalyaspor karşısında aldıkları yenilginin ağır olduğunu belirtti.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar aldığı galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Maçın ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

GROENENDIJK: DOĞRU ANLARDA BULDUĞUMUZ GOLLERLE MAÇI KOPARTTIK

Göreve geldikleri günden bu yana iç sahada sadece tek bir maç kaybettiklerini ifade eden Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Harika bir gidişatımız var. Bu maçta da doğru anlarda bulduğumuz gollerle maçı koparttık. Çok iyi bir skorla galibiyeti elde ettik. Bunu taraftarlarımızla paylaşmak çok güzel bir duygu. 10 maç üst üste yenilmeyerek kulüp tarihinde namağlup rekoru kazanmış olduk. Göreve başladığımızdan beri iç sahada tek bir maç kaybettik. Skor çok iyi. Stadımızı her zaman dolu görmek istiyoruz. Geçen hafta takım içerisinde konuştuğumuz ve kimseye bahsetmediğimiz bir meydan okumamız vardı. Bu meydan okuma, kalan 8 maçta 24 puandı. Hedefimiz buydu. Son iki maçta bunun 6 puanını aldık. Geriye kaldı 18 puan. Geriye kalan 6 maçta bu müthiş hikayeyi ne seviyeye kadar ileri götürüp bu 24 puanın kaçını alabileceğiz? Hepsini alacağımızı umut ediyorum. Maç maç ilerliyoruz" dedi.

"AVRUPA HAYALİMİZ VAR"

Avrupa hayallerinin olduğuna dikkat çeken Alfons Groenendijk, "Buna ulaşmak süreç meselesi. Gerçekleştirmek için birçok puana ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz. Net hedef olarak buna emin değilim, çünkü puan farkı oldukça fazla. Bir çok takımı geçmemiz lazım. Biz kazanmaya devam edelim. Maç maç ilerleyelim. Bakalım nereye varacağız. Birkaç hafta önce tehlikeden çıkıp çıkamayacağımızı konuşuyorduk. Maç maç ilerleyip net hedefleri söyleyebiliriz" diye konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU

Antalyaspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Erdoğan, "Bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Beklemediğimiz bir skor. Antalyaspor'un özellikle bundan önceki 9 maçta iyi bir serisi vardı. 9 haftadır iyi bir futbolla iyi netice alıyorlardı. İyi bir rakibe karşı oynadık, biz de iyi bir halde geldik. Ocak ayında yaşadığımız sıkıntılar sonrası yine bir çıkış yakalamıştık. İyi futbolla puanlar topladık. Üst gruba dahil olduk. Son haftaya kadar bu yarışın içinde kalmak istiyoruz. Bugün galip gelip yukarıya tırmanmak ve Avrupa'ya gitmek için fırsat maçıydı ama başaramadık" dedi.

"MAĞLUBİYETİ TELAFİ EDERİZ"

Oyunsal anlamda yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını kaydeden Ömer Erdoğan, "Çalışmamıza rağmen, anlatmamıza rağmen yediğimiz golleri, önceden hazırlıklı olduğumuz halde yedik. Bu futbolda oluyor, futbol hata oyunu. Daha çok hata yapan bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Öne geçme ve beraberliği yakalama fırsatları da yakaladık. Değerlendirmede sıkıntılar yaşadık. Bir an önce bu maçın analizini yapıp oyuncularımıza hatalarımızı gösterip hatalarımızdan ders çıkartıp içeride oynayacağımız Sivas maçına hazırlıklarına başlayacağız. Bu mağlubiyeti telafi ederiz" şeklinde konuştu.

"KIRMIZI KART AĞIR OLDU"

Maç içerisinde Ruben Riberio'nun yediği kırmızı kartla ilgili gelen soruya Ömer Erdoğan, şöyle cevap verdi:

"Kırmızı kart sanki biraz ağır gibiydi. Oyuncu ortada oyuna müdahale ediyor. Tabanla, riskli bir pozisyon. Oyuncu son anda ayağını çekmeye çalışıyor. Hafif bir temas var ama sakatlayıcı bir darbe yok. Hakem çok çabuk karar verdi. VAR'ın görüntüleriyle belki daha net bir değerlendirme yapabilirdi. Hakemin kararı. Maçın gidişatı için bir sıkıntı oldu. Önemli bir oyuncumuz cezalı duruma düştü. Sarı kartla cezalandırılabilirdi."

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısı esnasında sandalyeden düşme tehlikesi de geçirdi. Erdoğan, düşme tehlikesinin ardından bugün bir terslik olduğunu kaydetti.