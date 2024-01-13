SPOR Fernando Santos: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Fernando Santos : Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Her gün daha çok çalışarak oyunumuzu daha da iyi hale getireceğiz" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz" dedi.

Santos, galibiyetin mimarının oyuncular olduğunu ifade ederek, "Bugün tutkulu oynadılar. Onlardan istediğim şeyleri sahada yaptılar. Taraftarımıza da verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Maçın ilk yarısında kontrol bizdeydi. İstediğimizi oyuncularımız sahaya yansıttılar. Fakat maçın ikinci yarısının başında oyundan koptuğumuz bir bölüm oldu. Ama daha sonra kontrolü elimize aldık ve kompakt bir oyun oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Her gün daha çok çalışarak oyunumuzu daha da iyi hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİM, OYUNCULAR VE TARAFTAR OLARAK AİLE ORTAMINI SAĞLAMALIYIZ"

Siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçında nasıl bir atmosfer ile karşılaştığının sorulması üzerine Fernando Santos, "Beşiktaş stadyumunun ve taraftarının harika olduğunu biliyordum. Daha önce yolu buraya düşen arkadaşlarımdan da bu bilgiyi aldım. Taraftarımızla birlik olarak daha güçlü olmalıyız. Beşiktaş'ta yönetim, oyuncular ve taraftar olarak aile ortamını sağlamalıyız" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ BÜNYESİNDE OLAN TÜM OYUNCULAR VE ANTRENÖRLER ÖZELDİR"

Portekizli teknik adam, oyuncularda ilk gözlemlediği şeyin gerginlik olduğunu dile getirerek, "Onlarla yaptığım ilk konuşmamada tüm sorumluluğun bana ait olduğunu söyledim. Özgüven kelimesini kendilerine hatırlattım ve onlara aile olmamız gerektiğinin öneminden bahsettim. Aile olmazsanız, birlik olmazsanız başaramazsınız. Ben ekibim, başarı için çabalamaya devam edeceğiz. Oyuncularımıza, sahada kazananların onlar olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş bünyesinde olan tüm oyuncular ve antrenörler özeldir. İki gün sonra kupa maçımız var. Çok fazla zamanımız yok bir şeyler yapmak için. Kupada oynayacağımız rakibimiz Eyüpspor'un bugün maçını izledim. ve zor bir takıma karşı zor bir maç yapacağız. Şuanda elimizde olan oyuncularımız ile bir şeyler yapmak zorundayız. Buraya tabiki yeni oyuncular gelecek. Benim olduğum takıma iyi, mücadeleci ve hırslı oyuncular gelir. Şuanda mevcut oyuncularımızın istek ve arzularından antrenmanlarda oldukça mutluyum. Yeni katılacak arkadaşlarla birlikte sağlayacağımız uyum ile daha iyi bir takım olacağız" dedi.

"MERKEZDE OYNAYAN OYUNCULAR SAHA İÇERİSİNDEKİ EN ÖNEMLİ BÖLGE"

Santos, orta saha oyuncularının kendisi için her zaman daha belirleyici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Tabii ki gelişmelerini sürdürmeleri gerekiyor. Oyuncularımdan memnunum ama tabii ki o bölgeye de takviye yapacağız. Bence merkezde oynayan oyuncular saha içerisindeki en önemli bölge. O yüzden orta sahaya ayrı bir önem veriyorum. Tabii ki futbolcuların pozisyonları sabit değil. Bu oyunda saha içerisinde oyuncular farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor."

"TOPA SAHİP OLUP KOMPAKT OYUNUMUZU SÜRDÜREBİLİRSEK SAHADAN İSTEDİĞİMİZ SKORLARLA AYRILABİLİRİZ"

Maça ve gidişata göre oyunun değişebileceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş gibi büyük takımlar topa daha fazla sahip olmak zorundadır. Sürekli hücum yaparak topu kaybetmek değil belki ama bazen frene basabilmek ve kontrollü olmak önemli olan. Futbol basit bir oyun. Biz takım olarak topa sahip olmayı başarabilir ve kompakt oyunumuzu sürdürebilirsek sahadan istediğimiz skorlarla ayrılabiliriz" diye konuştu.

"BEN VE ANTRENÖR ARKADAŞLARIM, İŞLERİ YOLUNA KOYMAK İÇİN BURADAYIZ"

Siyah-beyazlı taraftarın beklentisini ve başarı isteğini anladığını sözlerine ekleyen Santos, "Bizim stadımızda bizden daha fazla kimse koşamaz. Bunu taraftarımıza da söylüyorum. Sahamızda bize en iyi desteği vermeye devam etmelerini istiyorum. Başarı istediklerini ve bu kulübün başarılara alışık bir takım olduğunun da farkındayım. Ben ve antrenör arkadaşlarım, işleri yoluna koymak için buradayız. Antrenmanda gördüğüm oyuncuların da iyi niyetli olduğunu biliyorum. Bu süreçte taraftarımız ile birlikte oluşturacağımız aile ortamı, bizi başarıya götürecektir" şeklinde konuştu.

Fernando Santos, Süper Lig'in ikinci yarısı itibarıyla kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi hakkında ise "Direkt olarak futbolun ruhunu kaybettiriyor diyemeyiz. Bazen oyunun gidişatına göre teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Evet futbolun tüm doğallığını koruyamadığının farkındayım ama bazen bu hamleler gereklilik olabiliyor" ifadelerini kullandı.