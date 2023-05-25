SPOR Ferdi Kadıoğlu: Ben kupaya odaklanmış durumdayım

Ferdi Kadıoğlu : Ben kupaya odaklanmış durumdayım

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 'Oynadığımız oyunu ligde de aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder. Bizim de şampiyonluk şansımız devam eder' dedi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda finalde oldukları için mutlu olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu, 'Önemli bir kupa finali oynayacağız. Golle alakalı olarak iyi bir aksiyondu açıkçası o an. Ama ondan öncesinde ilk pozisyon daha basit bir pozisyondu o gol olsa daha iyi olabilirdi. Ama neyse ki diğer pozisyonda attığım gol önemliydi. İyi bir gol oldu. Zaten golden sonrada takım olarak rahatladığımızı düşünüyorum. Sonrasında 2'nci ve 3'üncü golü de atmış olduk. Rakibe de fırsat vermedik açıkçası bu da bizim açımızdan önemliydi. Çok fazla şans yaratamadılar. Oynadığımız oyunu ligde de aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder. Bizim de şampiyonluk şansımız devam eder' ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY DA PUAN KAYBEDEBİLİR'

Ferdi Kadıoğlu şampiyonluk şansına ne kadar inanıyorsun sorusuna, 'Şu anda her şey mümkün. Galatasaray da puan kaybedebilir. Dolayısıyla bizim hala şansımız var. Puan kaybedebilirler, yenilebilirler ya da berabere kalabilirler. Dediğim gibi hala şansımız mevcut. Burada en önemli şey bana göre kendi maçlarımızı kazanmak çünkü kendi maçlarımızı kazanamazsak bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla kendi maçlarımızı kazanmak zorundayız' cevabını verdi.

'BEN KUPAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM'

23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili gelen soruyu ise, 'Ben kupaya odaklanmış durumdayım. Benim açımdan düşünülmesi gereken en önemli şey bu' şeklinde yanıtladı.

'ARDA GERÇEKTEN HARİKA BİR FUTBOLCU'

Ferdi, Arda Güler ile sahadaki uyumuyla ilgili, 'Arda gerçekten harika bir futbolcu. Nasıl futbol oynanması gerektiğini çok iyi bilen bir futbolcu. Aramızda da çok güçlü, çok iyi bir iletişim var. Zaten sürekli olarak onunla konuşuyorum, maçlarda da konuşuyorum. Beraber oynayalım, rakibi yorabilmek için beraber oynamalıyız. Topa yaklaşmalısın, 2'ye 1 oynamalıyız rakibe yakın oynayarak. Bunları konuşuyoruz ve o da bunu gayet iyi yapıyor. Ama bu yaptığımızdan daha iyisini de gerçekleştirebiliriz. Gerçekten kendisi çok iyi bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir potansiyel. Dolayısıyla onu birazdık daha korumamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.