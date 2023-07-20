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SPOR Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'a geldiEnver ALAS / İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'a geldi

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi İstanbul'a getiren uçak, 00.20'de alana indi. Becao, yarınki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fenerbahçe İstanbul DHA Güncel Haberler

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