SPOR Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'a geldiEnver ALAS / İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'a geldi
Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi İstanbul'a getiren uçak, 00.20'de alana indi. Becao, yarınki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel