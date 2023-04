SPOR Fenerbahçe ? MKE Ankaragücü maçının ardından

Fenerbahçe ? MKE Ankaragücü maçının ardındanJorge Jesus Zor maç oldu ama kazanmasını bildik'Hakeme saha içinde anti oyun diye adlandırdığım davranışların olduğunu söyledim''İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu, ben bunu görüyorum''Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor''Ali Koç ayrılırsa ben...

Mustafa AKIN-Ali DANAŞİSTANBUL,(DHA) ' Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 'Bugünkü performansımızı umarım sezonun geri kalanında da gösteririz. Takımımız sahaya ruh koydu. Zor maç oldu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum' dedi.

'HAKEME SAHA İÇİNDE ANTİ OYUN DİYE ADLANDIRDIĞIM DAVRANIŞLARIN OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Jesus, hakeme gösterdiği tepki hakkında, 'Hakeme saha içinde anti oyun diye adlandırdığım davranışların olduğunu söyledim. Oyun çok duruyordu, rakip çok zaman geçiriyordu. Bu tarz davranışlar modern futbolda yok ve olmamalı. MKE Ankaragücü iyi oynadı bunu göz ardı etmiyorum ama hakeme çok vakit geçtiğini söyledim. İlk yarıya 2 dakika eklendi ama bence 2. yarıda olduğu gibi 8-9 dakika eklenmeliydi' diye konuştu.

'İRFAN CAN BENCE ÇOK İYİ BİR OYUNCU, BEN BUNU GÖRÜYORUM'

İrfan Can Kahveci'ye gösterilen tepkinin sorulması üzerine Jesus, 'İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu, ben bunu görüyorum. Bazıları için öyle olmayabilir ama onlar İrfan'ın kalitesini görseydi onu yuhalamazlardı. Her oyuncunun inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Bugün maçın kaderini değiştiren oyuncu İrfan Can'dı. Çok karakterli ve özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ıslıklardan etkilenmedi. Yuhalayanların Fenerbahçe taraftarı olup olmadığını bilmiyorum. Oyuna giren bir oyuncu yuhalanmamalı diye düşünüyorum. Maç içindeki zorluklar malum. Taraftarların yanımızda olması gerekiyor. Valencia'nın da ıslıklandığı oluyor. Nasıl mümkün anlamıyorum. 31 gol attı bu sezon. Bu kadar gol atmış oyuncunun bir pozisyonu değerlendirememesi nedeniyle böyle tepkiler görüyor anlamıyorum. Yıllardır bu mesleği yapıyorum, benim için de yeni bir durum' şeklinde konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNDA ANLAMADIĞIM ÇOK ŞEY OLUYOR'

Jorge Jesus, Galatasaray'ın her hafta maçlarını kendilerinden önce yapmasını anlamadığını ifade ederek, 'Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim' dedi.

'ALİ KOÇ AYRILIRSA BEN DE KESİN OLARAK KALMAYACAĞIM'

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini ancak başkan Ali Koç ayrılırsa kesin olarak kalmayacağını dile getirdi. Jesus, 'Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz' ifadelerini kullandı.

TOLUNAY KAFKAS OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, deplasmanda Fenerbahçe ile oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, 'Taylan pres alanında kaldı. Savunma arkasına derin top atamadık. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik, duran top dışında pozisyon vermedik. Oyunda topsuz kontrol de çok önemli. İkinci yarıdaki senaryo tam istediğimiz gibi gelişti. Fenerbahçe stadında maalesef 1 gol yetmiyor. Birkaç gol atmak lazım. Üzerine koyarak giden bir takımımız var, oyuncularımla gurur duyuyorum.

'HAKEMİN YAPTIĞI DAVRANIŞ SORUN DEĞİL, BUNUN ÖNCESİ VAR'

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında konuşan Kafkas, 'Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Duygusal tepkiler zarar verir. Bir şey değişmez biliyorum. Hakemin yaptığı davranış sorun değil, bunun öncesi var' şeklinde konuştu.

Tolunay Kafkas, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in çok büyük bir yıldız olduğunu ifade ederek, Güler'in hem Fenerbahçe hem de milli takıma büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Lamine Diack'a önemli teklifler geldiğini de belirten Kafkas, oyuncunun performansından memnun olduklarını söyledi.