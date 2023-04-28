SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas'taHüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli takım, daha sonra havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.