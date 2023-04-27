SPOR Engelsiz Ödül Töreni'nde oylama için son 5 gün

Engelsiz Ödül Töreni'nde oylama için son 5 gün

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) - Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde oy verme işleminin sona ermesine 5 gün kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik gerçekleşecek ödül töreninin oylaması 14 Nisan'da başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, TSYD'nin de 60'ıncı yılını kutladığı bu özel senede düzenlenecek ve S Sport'tan canlı yayınlanacak gecede, toplam 10 kategoride ödüller verilecek.Yılın Erkek Sporcusu, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Takımı, Yılın Antrenörü, Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ve Yavuz Kocaömer Özel Ödülü gibi birçok dalda ödüller sahiplerini bulacak. Oylama süreci 1 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar "https: www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487" linki üzerinden devam edecek.

'OYLARIYLA DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Organizasyonun ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu dile getiren TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, 'Hem değerli dernek üyelerimiz hem de sporseverlerden büyük bir destek gördük. Türkiye'de ilk kez yapılacak ve TSYD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek ödül gecemize oylarıyla destek veren herkese teşekkür ediyorum. Oylama için artık son 5 güne girdik. Destek vereceğiniz birbirinden değerli isimlere oylarınızı bekliyoruz' dedi.

'HER YIL ÖNEMLİ FARKINDALIKLARA İMZA ATACAĞIZ'

Her yıl sporda önemli farkındalıklara dikkat çekeceklerini söyleyen Oğuz Tongsir, 'Türk sporunda her yıl önemli bir farkındalığa imza atacağına inandığımız bu anlamlı gecede yanımızda olan bütün yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum' şeklinde konuştu.

Oylamaya çıkan kategoriler şu şekilde:

YILIN MİLLİ TAKIMI ADAYLARI:

Golbol Kadın Milli Takımı

Ampute Futbol Milli Takımı

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı

Özel Sporcular Kadın Down Masa Tenisi Milli Takımı

YILIN KADIN SPORCUSU ÖDÜLÜ:

Sevda Altunoluk (Milli Golbol Oyuncusu)

Kübra Korkut (Milli Para Tenisçi)

Meryem Betül Çavdar (Milli Para Tekvandocu)

Merve Yazıcı (İşitme Engelli Milli Tekvandocu)

Dilara Çevik (Down Sendromlu Milli Atlet)

YILIN ERKEK SPORCUSU ÖDÜLÜ:

Abdullah Öztürk (Milli Para Masa Tenisçi)

Nihat Türkmenoğlu (Milli Para Okçu)

Ömer Güleryüz (Ampute Futbol Milli Takımı Sporcusu)

Emirhan Akçakoca (Down Sendromlu Milli Atlet)

Mehmet Ali Yiğit (İşitme Engelli Milli Güreşçi)

YILIN ANTRENÖRÜ ÖDÜLÜ:

Osman Çakmak (Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü)

Yusuf Kılınçkaya (Para Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü)

Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü)

Gültekin Karasu (Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü)

Kemal Yaşkafa (Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü)