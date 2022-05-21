SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları başladı - Haberler

Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları başladı

Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları başladı

Ali Can ZERAY / EDİRNE, (DHA) - Edirne'de toplam 3 etapta 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampiyonalarda, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası koşulacak. Türkiye'nin yanı sıra aralarında Yunanistan, Bulgaristan gibi 5 ülkeden 58 yabancı 94 Türk, sporcunun katılımıyla, Musabeyli Pistinde, bu sabah antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Edirne Motorsporları Kamp ve Karavan Merkezi Motokros Pisti, 3 ayrı şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. 21-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası bu sabah sporcuların piste antrenman ve sıralama yarışları ile başladı.Şampiyonalara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Makedonya'dan 58 yabancı olmak üzere toplam 152 sporcu katılıyor. Avrupa'dan ve Türkiye'den önemli sporcuların katılımıyla yapılacak şampiyonalar, MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc ve kadınlarda düzenlenecek. 22 Mayıs Pazar günü iki etap halinde start verilecek yarışlar ödül töreniyle tamamlanacak. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel