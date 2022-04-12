SELÇUK, İZMİR (DHA) - SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk- Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı

Mustafa AKIN/ Alaçatı,(DHA) - 57'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk- Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı.

'Tarihe ve Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci etabı koşuldu. İzmir'in Selçuk ilçesinden verilen startla pedal basan sporcular, Alaçatı'da finişi gördü. Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile Selçuk-Alaçatı etabında 1'inciliği kazandı. Tekerlek farkıyla 2'nciliği Jasper Philpsen, 3'üncülüğü ise Sam Bannet elde etti.

2'nci etabın sonunda genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayo Caleb Ewan'dan Alexander Kaden Groves'a geçti.

ALEXANDER KADEN GROVES: GELİBOLU ETABINI MERAKLA BEKLİYORUM

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabının hem 1'incisi olan hem de Genel Ferdi Klasman 1'inciliğine yükselen Alexander Kaden Groves basın toplantısında, 'Caleb Ewan'dan sonra bir Avustralyalı olarak etap kazanmam elbette büyük bir mutluluk. Son düzlükte takım arkadaşlarım görevlerini iyi yaptı. Takım olarak iyi bir sprinter takım olma yolundayız. Sprint etaplarında daha çok başarı edebilirim' dedi.

'VUELTA VE GIRO D'ITALIA İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Groves sözlerini şöyle sürdürdü:

'Caleb Ewan ile kendimi karşılaştırdığımda iyi duygular içindeyim. Sanıyorum ondan daha iyi tırmanıyorum. İkimizin de farklı bir tarzı var. Vuelta ve Giro için çalışacağım. Daha çok tecrübe kazanacağım. Gelibolu etabı benim ve Caleb Ewan için çok değişik duygular içinde geçecek. Hedefim etabı kazanmak. Performansımız her geçen gün ilerliyor. Türkiye Turu sprinterlerin etabı olarak biliniyor. Sprint etapları ile bu turdan izlenimim vardı. Dünkü etapta 3'üncü oldum. Zira pozisyon hatası yaptık. Hızlı yarış oldu. Dünden farkı takımım iyi yer tuttu ve etabı kazandık.'

MAYOLARIN DAĞILIMI

Spor Toto'nun sponsorluğundaki Turkuaz mayonun el değiştirmesiyle Genel Ferdi Klasmanda 1'inciliğine yükselen Bike-Exchange takımının sporcusu Alexander Kaden Groves'un mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi. Groves aynı zamanda Mosso'nun sponsorluğundaki yeşil mayonun da sahibi olarak günü iki önemli mayo ila bitirme başarısını gösterdi. Mayosunu da İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Enver Yılmaz giydirdi.

NOAH GRANIGAN DA ÇİFTE MAYOLU

Günün bir çifte mayolu sahibi de Wildlife Generetion takımının sporcusu Noah Granigan oldu. Amerikalı sporcu Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı mayo ile Shimano'nun sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri adı altındaki Beyaz mayonun sahibi oldu. Mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi. Kırmızı mayosunu da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu giydirdi.

YARIN ÇEŞME-İZMİR ETABI KOŞULACAK

57'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3'üncü gün yarışına yarın 121.8 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile devam edilecek.