SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü
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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Ceferin ile görüştüMikail BIYIKLIİSTANBUL,(DHA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü
Mikail BIYIKLIİSTANBUL,(DHA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel