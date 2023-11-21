SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan Millilerimizin inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bizlere yeni zaferler tattıracaklarına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millilerimizin inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bizlere yeni zaferler tattıracaklarına inanıyorum

ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 3 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı

Öncelikle Cumartesi gecesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Millilerimiz deplasmanda 72 yıl sonra gelen 3-2'lik skorla hepimizi hem büyük bir sevinç hem de oynadıkları oyunun güzelliğiyle tarifsiz bir gurur yaşattılar. Gurbetçi kardeşlerimizin coşkuyla milli takımımızın yanında yer almaları da bizim için ayrıca anlamlıydı. Berlin Olimpiyat Stadı'nı adeta bayram yerine çeviren tüm gurbetçilerimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Millilerimizin inşallah bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bizlere yeni zaferler tattıracaklarına inanıyorum.