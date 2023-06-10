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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştüMikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan DHA Güncel Haberler

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