SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti - Haberler

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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul ettiANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti

ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anadolu Efes, DHA, Güncel, Haberler

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