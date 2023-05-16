SPOR Çorum FK'da yönetim ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Çorum FK'da kulüp yönetimi ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor'u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Mücadelenin ardından yönetim ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu atarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Kadeş meydanında taraftarlarla bir araya gelen Çorum FK'da başkan Oğuzhan Yalçın, Hep beraber bir yola çıktık, birlikte başardık. Siz taraftarlarımızın bunda büyük bir emeği var. Bugün burada çok kalabalığız daha önce birlikte şampiyon olacağımızı söylediğimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum? diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorumlu burada durur mu tabii ki durmaz. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki Süper Lig. Allah herkesten razı olsun dedi.

Daha sora kürsüye gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ise Çorum FK'nın yönetimini ve futbolcularını tebrik ederek, Bugün şehitlerimiz var. Bugün bu tablo olduğu sürece bu terör operasyonları da sona erecek dedi. (DHA)