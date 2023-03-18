Spor camiasından birçok isim milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

SPOR camiasından birçok isim, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri için görevlerinden ayrılarak milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

SPOR camiasından birçok isim, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri için görevlerinden ayrılarak milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Spor alanında aktif olarak yöneticilik yapan aralarında bürokratlar, federasyon başkanları ve kulüp başkanları bulunan birçok isim görevlerinden istifa ederek, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Buna göre; Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Arslan, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Karakullukçu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Türkiye Güreş Federasyonu eski Başkanı Musa Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar AK Parti, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.