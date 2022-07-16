Son dakika haberleri... Bünyamin Balcı: Doğukan gibi Avrupa'ya transfer olmak istiyorum

"Geçen seneki ivmeyi devam ettirmek istiyoruz"

"Hedefim Antalyaspor ile güzel bir sezon geçirmek"

Adem AKALAN - Mesut MADAN / BURDUR, - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un altyapısından yetişen ve sergilediği oyunla birçok takımın dikkatini çeken Bünyamin Balcı, Avrupa'da oynama hayali olduğunu, geçen sezon takım olarak sergiledikleri performansın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen sezon sergiledikleri başarıyı geçmek istediklerini vurgulayan Bünyamin Balcı, "Geçen sene çok güzel ve güçlü bir kadromuz vardı. Bu sene de aynı kadroyu tuttuk, üzerine de gelecek takviyeler var. İnşallah bu performansın üzerine çıkmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.