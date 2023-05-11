SPOR Bodrumspor Play-Off yolunda kenetlendi

Bodrumspor Play-Off yolunda kenetlendi

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de 58 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrumspor, salı günü deplasmanda oynayacağı Yılport Samsunspor maçına odaklandı. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, Play-Off biletini almak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, iki maçın kaldığını ve 2 puan topladıkları takdirde ilk 7 sıra içinde yer alacaklarını belirterek, "Samsun'da galibiyet için sahaya çıkacağız. Samsunspor maçından en kötü ihtimalle 1 puanla da dönebilirsek son maça sağlıklı bir şekilde girebiliriz" diye konuştu.

Sezon başından bu yana iyi işler yaptıklarını belirten İsmet Taşdemir, "Bu hafta ligin şampiyonuyla oynuyoruz, çok zor bir maç. Samsunspor'un kadro kalitesi çok iyi. Rakibimiz özellikle Hüseyin Eroğlu hoca geldikten sonra çok güzel bir birliktelik yakaladı. Çok büyük olan camia, takımını da büyüterek şampiyonluğa ulaştı. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Bizim için lig zor devam ediyor. Son iki maç ve 2 puana ihtiyacımız var. Diğer maçların skorları da önemli. Sezon başından beri oyuncu kardeşlerimizle çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda son dönemlerde sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ligin atmosferi çok farklı bir hal aldı. Dolayısıyla bunun da üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.

"ÜZERİMİZDE BASKI VAR"

Play-Off yolunda üzerlerinde baskı olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Önemli olan Play-Off'a girebilmek. Üzerimizdeki baskıyı attıktan sonra Play-Off'larda daha rahat ve farklı bir kimlikle oynayabiliriz. Son iki haftaya girilip ligin 6'ıncısı olduğunuzda ve özellikle Play-Off'a girme konusunda avantajı elinize aldığınızda mutlaka hedefler değişecektir. Şu anda ilk 10 kalmalıyız diye bir açıklama yapamam dolayısıyla bunu taçlandırmak istiyoruz. İlk olarak Play-Off'a girerek taçlandırmak istiyoruz" dedi.

ORGILL ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncusu Dever Orgill ise takım olarak kenetlendiklerini söyledi. Orgill, "Tüm takım olarak Play-Off'a çok odaklandık. Şimdi oraya yakınız ama hiçbir şey bitmiş değil. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz ve şampiyon olmak istiyoruz. Performans olarak hazırım, oynamak istiyorum. Hocam şans verdiği sürece buradayım. Şans vermese de ben Bodrumspor ailesiyleyim. Bodrumspor kazanıyorsa ben de kazanmışım demektir" diye konuştu.