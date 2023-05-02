SPOR Beşiktaşlı kadın futbolcular ALG maçı öncesi DHA'ya konuştu

Beşiktaşlı kadın futbolcular ALG maçı öncesi DHA'ya konuştu

Fatma Şahin: İki maçı da iyi bir skorla tamamlayıp, yarı finale yükselmek istiyoruz

Esra Erol: Geçen senenin rövanşını almak istiyoruz

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli isimleri Fatma Şahin ve Esra Erol, yarın oynanacak ALG Spor maçını kazanarak rövanş öncesinde avantajı ellerine geçirmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında yarın saat 13.00'te Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde ALG Spor'u konuk edecek. Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş ile ilk sırada bitiren ALG Spor, çeyrek final turunda eşleşti. Çeyrek final turunda ilk maç yarın saat 13.00'te Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak. İki takım, 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te ise Kalyon Stadyumu'nda rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi finalinde karşı karşıya gelen iki ekip, bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Gaziantep ekibi iki maçı da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli futbolcuları Fatma Şahin ve Esra Erol, yarın oynanacak mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Normal sezonda dış sahada oynadıkları maçlarda zorlandıklarını ancak play-off'lara deplasman galibiyeti ile başladıklarını ifade ede Fatma Şahin, "Normal sezonda deplasmanlarda puan alma gibi bir problemimiz vardı. Play-Offl'ara çok iyi hazırlandık ve daha ilk maçta Antalyaspor'a deplasmanda 4 gol atarak bu problemi çözdük. Sonrasında rakibimiz ikinci maça gelmedi ve biz doğrudan çeyrek finale yükseldik. Turu geçtiğimiz için çok mutlu ve sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇI DA İYİ BİR SKORLA TAMAMLAYIP, YARI FİNALE YÜKSELMEK İSTİYORUZ"

Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi'nin finalinde ALG Spor'a mağlup olmaları hatırlatılan tecrübeli file bekçisi, "Her sezon yeni bir başlangıç. Geçen sene biraz şanssızlık yaşadık ama bütün hafta bu maç için çalıştık. Tabii ki yarı finale yükselmek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Normal sezonun lideri. Aynı zamana geçen sezonun şampiyonu. Biz de çok iyi hazırlandık. İnşallah iki maçı da iyi bir skorla tamamlayıp, yarı finale yükselmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ESRAL EROL: GEÇEN SENENİN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYORUZ

Play-Off'lara iyi başladıklarına dikkat çeken takımın tecrübeli ismi Esra Erol, "Antalyaspor'u eledik. Öncelikle hazırlıklar çok iyi gidiyor. Play-Off'lara çok farklı başladık. Biliyorsunuz Play-Offl'arda iki maç kaybederseniz sonlanıyor. Takım olarak çok keyifliyiz. ALG Spor'dan da geçen sezonun rövanşını almak istiyoruz. İlk maçımız burada, kendi evimizde. İlk maç çok daha önemli. Burada avantajlı skoru alarak, rövanş maçına daha rahat gitmek istiyoruz. Biz, bu seriye çok hazırız. Play-Off'a çok keyifli, hırslı, konsantre başladık. ALG Spor ile biz 3 senedir finallerde karşılaşıyoruz. Onları da tebrik ediyorum. Geçen senenin şampiyon takımı. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen sezon biraz şansızlıklarla maçı verdik ama bu sene takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. Bu sene rövanşı alacağız" şeklinde konuştu.