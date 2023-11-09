SPOR Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat Beşiktaş başkanına hiçbir makam parmak sallayamaz

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat Beşiktaş başkanına hiçbir makam parmak sallayamaz

Fırat AKAYBODRUM(Muğla),(DHA) - Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen toplantıda Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Beşiktaşlıların değişim istediğini söyleyen Arat, Beşiktaşlılar olayın farkında ve değişimi istiyorlar. Bizim yolumuz Beşiktaşlıların yoludur. Beşiktaş başkanına hiçbir makam parmak sallayamaz. Bizim bu konuda tavrımız nettir dedi.

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği bünyesinde Bodrum Ticaret Odası'nda Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Aydın, Söke, Marmaris, Kuşadası, Fethiye Beşiktaşlılar derneği başkanları ve Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Arat, Beşiktaşlıların sorularını yanıtladı. Programın ardından Beşiktaşlılar Arat'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

BEŞİKTAŞLILAR DEĞİŞİM İSTİYOR

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Burada arkadaşlarımla yaklaşık 2 saati geçen bir toplantı yaptım. 30'un üzerinde soruyu cevaplandırdım. Yapmış olduğumuz çalışmaları sınama ve tahkim etme şansımız oldu. En geç 10 gün içerisinde tüm projelerimizi açıklayacağız. Cumartesi Almanya'ya gidiyorum. Almanya, Belçika ve Hollanda derneklerinin buluşacağı büyük bir toplantı yapılacak. 3 Aralık'taki seçim sadece Türkiye'deki değil yurt dışındaki Beşiktaşlıları da ilgilendiren bir konu. Beşiktaş yeni bir enerji istiyor, bu yeni enerjiyi getireceğimize inanıyorum. Beşiktaş'a birlik ve beraberliği, sevgiyi getireceğiz. Beşiktaş büyük hedeflerine ulaşacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Beşiktaş kendini hemen toparlayacak. 3 Aralık'taki kongrede değerli kongre üyeleri bu görevi bize takdir ederlerse eğer 3 Aralık akşamı eylem planlarımız hemen hayata geçecek. İlk 100 günümüz çok önemli ve eylem planımız belli. Birlik ve beraberlik içerisinde olan yönetim oluşturacağız. Yönetim sadece iş adamlarından oluşmayacak, Türkiye'nin kendi alanlarında başarılı insanları da olacak. Beşiktaş'ta kıymetli değerler var. Şehir turlarımız devam edecek. Beşiktaşlılar olayın farkında ve değişimi istiyorlar. Burası özel bir kulüp ve Türkiye'nin büyük değeri Atatürk'ün kulübü. Bu değerleri taşımanın bilincindeyiz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni enerjinin faydalı olacağına inanıyorum. Kimin aday çıkacağını bilmiyorum, takdir kendilerinindir. Bizim yolumuz Beşiktaşlıların yoludur. Beşiktaş başkanına hiçbir makam parmak sallayamaz. Bizim bu konuda tavrımız nettir. Beşiktaş başkanı çok özel bir camianın başkanıdır. Benim ve arkadaşlarımızın olduğu yerde hiçbir makam Beşiktaş başkanına parmak sallayamaz. Biz böyle bir gelenekten geldik, o geleneğimizi devam ettireceğiz. Şu an maçlarımız var ben takımımızla ilgili susma hakkımı kullanmak istiyorum. Çok hassas bir konu. Onların morallerinin bozulmaması lazım. Onlara ihtiyacımız var. Her maç çok kıymetli ve orada maçları bekleyelim, değerlendirmeyi ona göre yaparız dedi.