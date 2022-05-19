Berna Gözbaşı: Kupa maçımız, Passolig sahibi olan tüm takım taraftarlarına açıktır - Haberler

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Berna Gözbaşı: Kupa maçımız, Passolig sahibi olan tüm takım taraftarlarına açıktır

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Güncel
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YUKATEL Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili olarak, "Final maçı, Passolig sahibi olan tüm takım taraftarlarına açıktır.

YUKATEL Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili olarak, "Final maçı, Passolig sahibi olan tüm takım taraftarlarına açıktır. Hiçbir Passolig ayırımı yapmadan herkes maça gelebilir" dedi.

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın 'Kayserispor kupa finali biletlerini sadece kendi taraftarı ve Trabzonspor taraftarına açtı" açıklamasını değerlendirdi.

Gözbaşı, "Kupa maçımız, Passolig sahibi olan tüm takım taraftarlarına açıktır. Hiçbir Passolig ayırımı yapmadan herkes maça gelebilir" açıklamasında bulundu.

Gözbaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Benim de az önce haberim oldu. Sanırım Mecnun başkana yanlış bilgilendirme yapılmış. Başkan şöyle demiş, "Kayserispor kupa maçında sadece kendi ve Trabzonspor taraftarına Passolig'i açtı." Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Kupa maçımız, Passolig sahibi olan tüm takım taraftarlarına açıktır. Hiçbir Passolig ayırımı yapmadan herkes maça gelebilir. Herkese kupa maçına bekliyoruz. Ekstra bir durum yok. Mecnun başkanın neden böyle bir ifade kullandığını da bilmiyorum. Kendisini de arayacağım. Kesinlikle Mecnun başkan yanlış bilgilendirilmiştir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Güncel

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