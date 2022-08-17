Berke Özer: Kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum

"Yarın maça çıkacakmış gibi hazırım""En doğru olan kararı seçmek için çalışıyoruz""Hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok teklif aldık""Buralardaysam Fenerbahçe sayesinde""Ayrılık kararı çok zordu""Her Türk oyuncunun en tepeye koyduğu yer milli takımdır" "Kulüpler yabancı kontenjanını...

"Yarın maça çıkacakmış gibi hazırım"

"En doğru olan kararı seçmek için çalışıyoruz"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,- Milli kaleci Berke Özer, "Hem Türkiye'den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek" dedi.

"Çok önceliğimiz var. Böyle bir karar verdik, bu kararın neticesinde de bu kadar bekledik, en doğru şeyin olması gerekiyor. Tabii ki lig olarak değil ama proje önceliğimiz var. Konuştuğumuz takımlarda öncelik verdiğimiz konu bu, proje olması, geleceğe yatırım olması. Böyle bir karar aldıysak bunun neticesinde böyle bir adım atmamız gerekiyordu. Şu anda da görüştüğümüz bütün takımlarla bu çerçevede konuşuyoruz. Proje, oynama fırsatı, kariyer fırsatı konuşuyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanacak."