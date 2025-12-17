Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rusya ve Bae'li Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev ve Birleşik Arap Emirlikleri Spor Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi ile görüştü.

Bakan Bak, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'de mevkidaşlarım Rusya Spor Bakanı Sayın Mihail Vladimiroviç Degtyarev ve Birleşik Arap Emirlikleri Spor Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkeler arasındaki spor faaliyetlerine güç ve vizyon katacak iş birliklerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.