SPOR Bakan Kasapoğlu şampiyon sporcularla buluştu

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde düzenlenen, Şampiyonlar Buluşmasında sporcularla bir araya geldi. Bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda madalya alan sporcularla gurur duyduğunu belirten Kasapoğlu, Sizlerin bu noktadaki büyük hedeflerini çok iyi biliyorum ve sizlerin bu hedeflere ulaşma noktasındaki inancınıza, gayretinize şahidim. Bugüne kadar siz başarılarınızla, bu gayretlerinizin ne kadar samimi olduğunu gösterdiniz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, çalışarak her bir imkanı en güzel şekilde değerlendirerek bizi mahcup etmediniz dedi.

Kendilerinin de spor tesisleri altyapısıyla sporcuların yanında olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, Bu tür kamp merkezlerimizin sayılarını arttırdık. Niteliklerini daha güçlü hale getirdik ve biliyorsunuz örneğin Kastamonu'da yeni bir kamp merkezi kazandırdık. Ulusal boyutta değil, uluslararası manada dünyanın en güzide merkezlerinden birini Kastamonu'da bitirdik diye konuştu.

Kasapoğlu, genç nüfusa sahip bir ülke olarak Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirterek, Özellikle son 21 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan atılımlarla spordaki altyapısını, spordaki başarısını, tesisleşmesini çok ama çok farklı bir şekilde dönüştürmüş, bu anlamda devrim yapmış bir ülkeyiz ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI SPORUN YÜZYILI OLACAK

Başarıları elde etmiş sporcuların yeni yetişecek gençler için birer rol model olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü Sizler bizim her daim yüzümüzü ağartan, göğsümüzü kabartan arkadaşlarımızsınız ve sizlerin bu noktadaki her bir yeni imkanla tanışması adına hamdolsun bugüne kadar en özverili şekilde bir hükümet etme anlayışı ortaya koyduk ve tabii bundan sonra da yine aynı özveriyle hükümet olarak, devlet olarak, bakanlığınız olarak ilgili kurumlarla, kuruluşlarla gayretlerimize devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak.

SİZLER HEP UMUDUMUZ OLDUNUZ

Bakan Kasapoğlu, sporcuların başarılarına katkı veren teknik ekiplere, federasyonlara ve ailelere teşekkür ederek, Sevgili gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim hep umudumuz oldunuz. Bundan sonra da en büyük umudumuz siz gençlersiniz. Siz sporcularsınız, sizlerle birlikte ülkemizi nasıl her alanda daha yükseklere taşıyorsak, ülkemizin yıldızını nasıl birlikte yükseltiyorsak, parlatıyorsak sporda da inşallah marka değerimizi, yıldızımızı sizlerle birlikte yücelteceğiz ve yükselteceğiz dedi.