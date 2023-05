SPOR Bakan Kasapoğlu: İzmir'in yükselen yıldızını parlatacağız

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'taki 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı olduğu İzmir'de kentin köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'yı ziyaret etti.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu'nu Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, " İzmir'in her alanda olduğu gibi sporda yükselen yıldızını parlatacağız" mesajı verdi. "Spor kulüpleri bizim en önemli paydaşlarımızdan biri" diyen Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Kulüpler, federasyonlar, sporcular ve aileleri hep birlikte bir bütünüz. Bir bütün olarak sinerjimizi artırmayı hedefliyoruz. İlişkilerimizi güçlendirme temelinde çalışıyoruz. İzmir bir spor şehri. Köklü kulüpleriyle, güçlü tesisleri ve spor altyapısıyla, birbirinden kıymetli yetiştirdiği efsane sporcuları ve günün şampiyonlarıyla hakikaten bir spor şehri. Amacımız İzmir'imizi sporda daha üst noktalara taşımak. İzmir'in spor turizmi potansiyelini elbette hepimiz biliyoruz. Onu güçlendirme hedefindeyiz. Bu yüzden kulüplerle her zaman olduğu gibi ilişkimizi, işbirliğimizi artırmaya devam edeceğiz. Bugün İzmir'deki kulüplerimizi ziyaretlere başladık" şeklinde konuştu.

"KARŞIYAKA KÖKLÜ BİR CAMİA"

Karşıyaka Spor Kulübü'nün pek çok branşta kıymetli sporcular yetiştiren köklü bir kulüp olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda değerli başkan ve yöneticileriyle kulübün şu anki durumu ve gelecek planlarını, projelerini konuştuk. Nasıl ülkemizde tüm kulüplerimizin yanındaysak Karşıyaka Spor Kulübü'nün değerli camiasının da elbette yanındayız. Yanında olmaya davam edeceğiz. Tenisiyle, yelkeniyle geniş bir perspektif sunan bir kulüp. Basket ve futbolu zaten takip ediyoruz. Farklı branşlara yatırım yapan bir kulübümüz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Öğleden sonra Göztepe'yi ziyaret edeceğiz. Altay'ımızı Altınordu'muzu inşallah ziyaret etmeyi planlıyoruz. İzmir'in her alanda olduğu gibi sporda da yükselen yıldızını daha da parlatacağız" dedi.

KASAPOĞLU VE ÖZDEMİR'E FORMA HEDİYESİ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, pek çok kez kulübü ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Ankara'da kendilerine her zaman kapılarını açtığını söyleyerek kendisine teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu ve Nihat Özdemir'e projeksiyonla Mavişehir'de inşa edilmesi planlanan yeni tesis projeleriyle ilgili sunum da yapan Turgay Büyükkarcı, "Hem stat konusunda hem şu an hayalimiz olan 100 dönümlük tesis arazisi konusundaki muazzam destekleri oldu. Bu desteğin devam edeceğinden hiç kuşkumuz yok" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'e isimlerinin yazıldığı olduğu Karşıyaka formaları hediye etti.

