SPOR Bakan Kasapoğlu cimnastik ailesiyle buluştu

Bakan Kasapoğlu cimnastik ailesiyle buluştu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - İzmir'de yetişip son dönemde Türk cimnastiğine uluslararası alanda altın yıllarını yaşatan cimnastik sporcuları, 32'nci yılını kutlayan Şavkar Cimnastik Kulübü'nün ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı organizasyonda İzmirlilerle bir araya geldi.

Şavkar Cimnastik Kulübü'nün her yaş grubundan sporcuları, Şavkar bünyesinde yetişerek cimnastikte milli gururlarımız olan halkada Dünya ve Avrupa şampiyonları İbrahim Çolak ile Adem Asil, Dünya ve Avrupa ikincisi Ahmet Önder ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan en genç olimpik sporcu Nazlı Savranbaşı, Halkapınar Spor Salonu'ndaki cimnastik şöleninde buluştu. Organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından sporcular yeteneklerini sergilerken, pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl da konser verdi.

Cimnastik şölenindeki konuşmasına, "Türkiye'nin güzel gençlerini ve kıymetli ailelerini sevgiyle selamlıyorum. Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz" diyerek başlayan Spor Bakanı Kasapoğlu, "Şavkar Cimnastik Kulübü'nün güzel organizasyonunda bugün burada heyecan, sevinç ve umut var. Spor şehri İzmir'deyiz. İzmir'in spor dalgasını yükselten bir kulübün ev sahipliğinde sizlerle beraberiz. Şavkar Spor Kulübü kurulduğu günden bu yana bir başarı ve gurur tablosu oluşturuyor. Ülkem ve milletim adına bir gurur tablosu. Bu gurur tablosunda emeği olan, inanan, çaba sarf eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. 1994 yılının 6 Mayıs'ında henüz 19 yaşındayken yaşamını yitiren Türk cimnastiğinin sembol ismi Murat Canbaş'ı da buradan rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

"HER BİR ŞAMPİYON BİR SONRAKİ NESİL İÇİN ÖRNEK"

Kasapoğlu, "Bugün sporda futboldan basketbola, voleybola tüm branşlarda başarıya ulaşmanın yolu atletik performanstan ve cimnastikten geçiyor. Biz sporu tabana yaymaktan bahsediyoruz. Spor yapan sayımızın, profesyonel sporcu sayımızın artmasından bahsediyoruz. Burada gördüğüm manzara, bu pırıl pırıl parlayan gözler verdiğimiz emeğin boşa gitmediğini gösteriyor. Bu salonlardan sporu seven Türk gençliği çıkıyor. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Sporda kahramanlar yetiştirmek çok önemli. O kahramanlar sadece bugünün değil yarının da gururları. Her bir şampiyon bir sonraki nesil için en güzel örnek. Rahmetle yadettiğim Murat Canbaş, onun sonrasında Cimnastik Federasyonu Başkanımız Murat Çelen, onun sonrasında Ümit Şamiloğlu, Göksu Üçtaş Şanlı ve onların izinde ilerleyen bugünün şampiyonları" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ SALONLARIMIZDA KENDİ ŞAMPİYONLARIMIZIN RESİMLERİ VAR"

"Şavkar sporcularından İbrahim Çolak halka aletinde Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Ahmet Önder Dünya ikincisi oldu. Nazlı Savranbaşı en genç olimpik sporcu oldu" diyen Bakan Kasapoğlu, "İzmirli Ferhat Arıcan olimpiyatta tarihimizin ilk cimnastik madalyasını alırken onun yanındaydım. O gün Ferhat'a, 'Bu madalya öyle bir madalya ki altından bile değerli' dedim. Çünkü onların açtığı bu yolda Türkiye artık cimnastikte en iyi ülkelerden olacaktı. Dünya cimnastiğinde şu an Türkiye gerçeği var. 20 yıl önce cimnastiğe başlayan sporcularımızın idolleri yabancılardı. Şimdi salonlarımızda kendi şampiyonlarımızın resimleri var. Onlarla gurur duyuyorum. Buradaki genç sporcu kardeşlerim ağabeylerini, ablalarını örnek alarak çalışıyor. İşte spor devrimi budur. Spor devrimi branşta çeşitliliktir. Bu devrim bu ülkenin evlatları için ortaya koyduğumuz özverinin sembolüdür" şeklinde konuştu.

"BU ÜLKENİN EVLATLARINA İNANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu seviyeye çalışarak, inanarak geldik" diyen Kasapoğlu şunları söyledi:

"Biz biliyorduk ki sporcu devriminin en önceliği tesistir, altyapıdır. Bugün ülkemiz spor tesislerinde önde gelen ülkelerden. Ülkemizin 81 vilayetinde bu devrimin izlerini görüyoruz. bu devrimin izlerini taşıyan tesislerde şampiyonlar yetişiyor. İzmir'deki cimnastik altyapımızın sonucu ortada. Sporu büyütmek için, sporu güçlendirmek için bundan sonra da sizlerle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülke her alanda devrim ortaya koyan bir ülke. Milli sporcu bursuyla, sporcu merkezleriyle, olimpiyat eğitim merkezleriyle nice şampiyon sporcular çıkaracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin evlatlarına inanmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin evlatlarına güvenmekten, her türlü imkanı sağlamaktan asla çekinmeyeceğiz."