SPOR Bahçeşehir Koleji, gözünü Avrupa Kupası'na dikti

İSTANBUL (DHA) - Bahçeşehir Koleji, gözünü Avrupa Kupası'na dikti

Hüseyin Yücel: İstanbul'da işi bitirip kupayı getireceğiz

Erhan Ernak: Zor bir maç olmasını bekliyorduk

Sam Dekker: İşin içine hikaye girdi

'Eşimin mesajı çok güzel aslında'

Uğur DEMİRKIRDI ' Serhan TÜRK/ BOLOGNA(İtalya), (DHA) ' FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia'yı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşmasında da iyi bir oyunla galip gelerek kupayı müzesine götürmek istiyor.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia'yı deplasmanda 72-69 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi. Karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak ve takımın tecrübeli isimlerinden Sam Dekker, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

HÜSEYİN YÜCEL: İSTANBUL'DA İŞİ BİTİRİP KUPAYI GETİRECEĞİZ

Karşılaşmayı değerlendiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 'Zor olacağını biliyorduk. Rakip de ilk kez finalde ve çok istediler bu maçı. Harika bir atmosferde oynadılar. Her ne kadar farkı açtıysak da maçı almasını bildik. Az da olsa bir skor avantajıyla evimize dönüyoruz. İnşallah haftaya İstanbul'da işi bitirip kupayı getireceğiz' diye konuştu.

Öte yandan Hüseyin Yücel, İstanbul'da daha farklı bir atmosfer olacağını belirterek, 'İstanbul'da buradakinden çok daha güzel bir atmosfer bekleyecek İtalyan misafirlerimizi. Orada bu işi bitireceğiz inşallah, bir sıkıntı olmaz' ifadelerini kullandı.

ERHAN ERNAK: ZOR BİR MAÇ OLMASINI BEKLİYORDUK

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak ise rövanş karşılaşmasında daha iyi bir basketbol oynayarak sonuca gideceklerinin altını çizdi. Ernak, 'Daha farklı kazanabilirdik. Bu eşleşmeyi, 80 dakikalık bir maç olarak görüyoruz. Evimizde rakibimize karşı silah olarak kullanabileceğimiz birçok farklı şey denedik. Bazı şeyler iyi oldu, bazı şeylerin üzerine çalışmamız gerekiyor. Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Bu sezon evinde maç kaybetmeyen takımı, mağlup etmeyi başardık. Bence bu önemli bir direnç noktası. Evimizde çok daha öz güvenli çok daha planlı oynayarak çok daha erken sonuca gideceğimize eminim' şeklinde konuştu.

SAM DEKKER: İŞİN İÇİNE BİR HİKAYE GİRDİ

Sam Dekker ise rövanş karşılaşmasında da iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini vurgulayarak, 'Bazen işler kontrolünüzden çıkabiliyor. Rakibe bazı kolay şanslar verdik. Rövanş karşılaşmasına bir drama ile gidiyoruz. İşin içine bir hikaye girdi. Bir 40 dakika daha mücadele etmek istiyoruz, şampiyonluk için mücadele etmek zorundayız' açıklamasında bulundu.

'EŞİMİN MESAJI ÇOK GÜZEL ASLINDA'

Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından oyuncuların yakınlarından gelene sürpriz videolarda, Sam Dekker'in eşi Olivia'nın 'Sakın maçı kazanmadan İstanbul'a gelme' mesajının hatırlatılması üzerine ise tecrübeli oyuncu, 'Maç sırasında tabii ki bunu düşünmedim. Her zaman kazanmak istiyoruz. Eşimin mesajı çok güzel aslında. Burada bir takım sporu yapıyoruz. Takım arkadaşlarımız için mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Dekker, rövanş karşılaşmasıyla ilgili olarak ise, 'Bu basketbol, neyin ne olacağı belli olmuyor. İnanıyoruz, iyi bir takımız ve iyi bir sistemimiz var. İstanbul'da taraftarlarımızın önünde bu kupayı kazanmak istiyoruz' şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

Öte yandan Başkan Hüseyin Yücel'in kızı Ada Yücel ve yeğeni Aslan Çabakçor da mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yücel ve Çabakçor, takımın iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek İstanbul'da kupayı kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel