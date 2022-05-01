SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalarGamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - TRABZONSPOR'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - TRABZONSPOR'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Trabzonspor'un 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı. Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan taraftarlar içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir otomobile saldırdı. Caddeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Fenerbahçelilerin taşkınlık yapmalarını engelledi. Taraftarların Bağdat Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Bağdat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title