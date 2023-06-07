SPOR Avşa Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Avşa Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

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Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Avşa Yarı Maratonu, 11 Haziran Pazar günü 10 ülkeden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek Avşa Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı Yenikapı'da bulunan İDO Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Akif Şencan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Filiz Şafak ve Sedoxy Sports Kurucusu Onur Şentürk katıldı.

Böyle bölgelerde düzenlenen organizasyonların önemine dikkat çeken Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Bizim 150 yol yarışımız var. Bu yarışlar, yapılan bölgenin tanıtımı, spor kültürünü daha da yaygınlaştırmak, sporu alt yaş gruplarına indirmek için yapılan yarışların başında geliyor. Bu yarışlarda profesyonel yarışçıların yanında masterler dediğimiz grubumuzu da görmek istiyoruz. Koşmanın manasını koşamayacak hala geldiğinizde görüyorsunuz ama biraz geç oluyor. Onun için koşmak gerekiyor. Atletizm her geçen gün büyüyor. Bütün branşlarda önemli noktaya geldik. Böyle yarışlarla da ülkemizin, yarışın yapıldığı bölgemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yarı maratonda 10 ülkeden 600 sporcu yer alacak. Bu da ayrıca bir güzel. Buraların kendi iç potansiyel nüfusunun azlığını düşünürsek, bu 600 kişinin gelmesi oranın esnafı için de bölge insanı içinde önemli. Yarışı düzenleyenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye Atletizm Federasyonu olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu yarışın içinde her zaman olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MARMARA ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANI SÜLEYMAN AKSOY: BU YARI MARATONLA ADADA TURİZME KATKI SAĞLADIK

Yarı maratonun Avşa için çok önemli olduğuna dikkat çeken Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, "2014 yılından beri başkanlık görevimizi yürütüyoruz. 3 yıl önce yaptığımız toplantıda adalarımızın kalınabilmesi, daha fazla tanıtımının yapılabilmesi için bu gibi etkinliklere olumlu baktık. Bu tarihleri belirledik. Çünkü, 10 gün sonra adalarda bu yarışları yapmanın esprisi kalmaz. Sezon başlayacağı için aşırı bir yoğunluk olacak. Bu yarı maratonla adada turizme katkı sağladık. Böyle yarışlar esnaflar için de bir can suyu. Bu bittikten sonra başka bir Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Ben esnafımızın memnuniyetini gördüm. 600 kişi, Avşa için büyük bir rakam. Esnafın memnuniyetini gördüm. Ayrıca deprem felaketinden dolayı bir farkındalık koşusu yapacağız. Hayatını kaybedenleri, depremden etkilenen vatandaşlarımızı anacağız. Bu işi el birliği ile yapacağız. İnşallah kazasız, belasız bir maraton olur. Seneye de daha büyük, daha gelişmişini yaparız" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇİLK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI YAHYA AKDUMAN: BALIKESİR'İ SPORUN BEŞİĞİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Balıkesir'i sporun merkezi haline getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, "Başkanımız bize her zaman özendirici faaliyetler planlayın der. Bizim yaptığımız faaliyetler; küçüklerimiz, gençlerimiz, büyüklerimiz, herkes için merak edilen bir unsur. Biz Marmara adasından tutun Altınova'ya kadar farklı alanlarda spor ve gençlik çalışmaları yapıyoruz. Bu hafta maratonumuz var. Daha sonrasında Zıpkınla balık avlama etkinliğimiz var. Balıkesir sporun beşiği haline gelsin istiyoruz. Farklı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Tüm federasyonlarımızı Balıkesir'in ev sahipliğinde yapacağımız organizasyonlara davet ediyoruz" dedi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ MEHMET AKİF ŞENCAN: SPORUN BAŞKENTİ OLMAK İSTİYORUZ

Balıkesir'in her türlü spor dalına ev sahipliği yapabileceğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Akif Şencan, "Biz sporun başkenti olmak istiyoruz. Balıkesir, mayasında spor olan bir şehir. Belediye olarak spora özendirmeye çalışıyoruz. 1 tane çocuğumuzu kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora kazandırırsak biz bunun peşindeyiz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Pazar günü güzel bir organizasyon olacak. Tüm sporseverleri Avşa'ya davet ediyorum" diye konuştu.

SEDOXY SPOR KURUCUSU ONUR ŞENTÜRK: BU YARIŞ HEM BALIKESİR HEM DE AVŞA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bu yıl maratonun 3'üncü kez yapılacağını söyleyen Sedoxy Spor Kurucusu Onur Şentürk, "Zor şartlarda başladık. İlk yılımızda pandemi oldu ve ertelemek zorunda kaldık. Ertesi sene nadir yapılan organizasyonlardan biri olarak geçekleştirdik. Pandemide özel izinlerle bir yarış yaptık. Ertesi sene İDO desteğiyle organizasyon büyümeye başladı. Sayılar, katılım çok önemli ama benim en çok dikkat ettiğim kriter yurt dışından direkt olarak katılımlar var. Bu hem Balıkesir hem de Avşa için çok önemli. Biz de artık bu yarışı uluslararası statüde değerlendiriyoruz. Bunun yanında ülkemizde meydana depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için de 2 kilometrelik 'Bir adım, bir hayat' yarışı yapacağız. Bu yarışa katılabilmek için STK'lara bağış yapılması gerekiyor. Biz de buna teşvik etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.