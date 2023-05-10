SPOR Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye SK, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye SK, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

ANTALYA,(DHA) - Türkiye hentbol tarihinde bir ilke imza atarak EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Bolu'da oynanan Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Üsküdar Belediyesi'ni 44-33 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Avrupa'da tarihi bir başarı elde ederek kupayı Türkiye'ye getiren Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam ediyor. Avrupa Şampiyonu apoletiyle çıktığı ilk maçta Üsküdar Belediyesi ile karşılaşan Mavi Kelebekler, rakibini 44-33 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Karşılaşma öncesinde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Avrupa'da elde ettiği tarihi başarı dolayısıyla Konyaaltı Belediye SK oyuncularını tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti. Avrupa kupasından sonra Türkiye Kupası'nı da kazanmak isteyen Konyaaltı Belediye SK, 12 Mayıs Cuma günü 12.30'da oynanacak Kastamonu-Tekirdağ maçının galibiyle Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yarı finalde karşılaşacak.

"DAHA ALINACAK KUPALAR VAR"

Avrupa'da tarih yazarak bütün Türkiye'yi sevince boğan Mavi Kelebekler'in rehavete kapılmadan yoluna devam ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Pazar günü bizlere yaşattıkları mutluluğun tarifi yok. Ama daha alınacak kupalar var. Takımımız yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu kupayı da Konyaaltı'na getirerek şehrimize çifte mutluluk yaşatırız" diye konuştu.

Türkiye Kupası ilk maçında zorlanmadan kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran başantrenör Birol Ünsal ise, 'Takımımız Bolu'ya yorgun gelmesine rağmen, ilk maçı zorlanmadan kazandı. Önümüzde çok zorlu bir yarı final maçı var. Umarım o maçı da kayıpsız geçerek finale kalan taraf oluruz" dedi.