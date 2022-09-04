SPOR Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda zafer Jose Butron'un oldu

Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen son etabı olan Bitci MXGP Türkiye kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışını 1'inci sırada tamamlayan KTM sürücüsü Jose Butron, şampiyon oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen son etabı olan MXGP Türkiye'de yarış heyecanı bugün başladı. 4 kategoride ilk olarak yapılan serbest antrenmanların ardından sıralama antrenmanları gerçekleştirildi. Günün ilk yarışı olan Avrupa Motokros Şampiyonası'nda ise KTM'nin İspanyol sürücüsü Jose Butron, 3013.649'luk derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yarış öncesinde 26 puan farkla lider olan Butron, en yakın rakibi Tomas Kohut ile arasındaki puan farkını 29'a çıkartarak yarın gerçekleştirilecek son yarış öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ilk yarışı, genel klasmanda 2'nci sırada yer alan Tomas Kohut 2'nci basamakta, Simon Jost ise 3'üncü basamakta tamamladı.

AVRUPA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NDA 12 TÜRK YARIŞTI

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'daki etabı olan MXGP Türkiye'de ilk yarışa 12 Türk sporcu katıldı. Türk sporcular arasında en iyi dereceyi yarışı 9'uncu sırada tamamlayan Mustafa Çetin elde etti. Çetin'i 11'inci olan Batuhan Demiryol, 12'nci olan Şakir Şenkalaycı takip etti.