SPOR Atatürk Olimpiyat Stadı, Şampiyonlar Ligi finali öncesi havadan görüntülendi

Uğur DEMİRKIRDI-Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA) - Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu öncesinde hazırlıklar tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, yarın İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan takımı İnter arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılaklarını ise Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Dev mücadele öncesinde stat çevresinde ve içinde haftalardır hummalı bir çalışma gerçekliştirildi. Havadan görüntülenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmayı takip edecek taraftarlar için güney ve kuzey tribünü yakınında 20 bin kişilik 'Fan Zone' alanları kuruldu. Özel hazırlanan bu 'Fan Zone' alanlarında kurulan sahnelerde her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek. Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

Stadın hemen yanında hazırlanan Champions Village (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak. İSTANBUL 2'NCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Daha önce 2004-2005 sezonunda yine bir İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İtalya Serie A ekibi Milan arasında oynanan final karşılaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020-2021 sezonunda 2'nci kez bu turnuvaya ev sahipliği yapacaktı fakat yaşanan koronavirüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı ve Portekiz ev sahipliğinde oynanmasına karar verildi. İstanbul bu yıl ise dev turvunaya ikinci kez ev sahipliği yapacak. DEPREMZEDELER İÇİN KAMPANYA

UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde kullanıma açılacak dokun ve bağış yap terminalleri aracılığıyla vatandaşlar bağış yapılabilecek. Ayrıca oluşturulacak QR kod aracılığıyla da bağış toplanması sağlanacak.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE YER ALACAK

Toplanan bağışların yanı sıra depremlerden etkilenen çocuklar da Şampiyonlar Ligi Finali'nin bir parçası olacak. Bazı depremzede çocuklar, mücadele öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemlerle birlikte müsabaka seremonisinde yer alacak. Çocuklar ayrıca, iki takımın müsabakanın bir gün öncesinde gerçekleştireceği antrenmanı takip edecek. Öte yandan stadyuma alınması yasak olan madeni paralar da Deprem Fonu aracılığıyla toplanarak depremzedeler için bağışlanacak.

KUPA, İSTANBUL'UN TARİHİ YERLERİNDE SERGİLENDİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'un tarihi yerlerinde sergilendi. GoTurkiye'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle kupanın sergilenmesi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. GoTurkiye'nin sosyal medya üzerinden yaptığı Şampiyonlar Ligi temalı paylaşımda; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Galatasaray forması giyen Juan Mata, Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Melbourne forması giyen Luis Nani, Fenerbahçeli oyuncu Michy Batshuayi ve eski Beşiktaşlı oyuncu Mario Gomez de yer aldı. TARAFTARLARA ÜCRETSİZ TRANSFER

Biletli seyirci ve akreditasyon sahipleri toplu taşımaları ücretsiz kullanabilecek. Maça erişim için 500 İETT otobüsünün yanı sıra 9-10 Haziran dahil olmak üzere 11 Haziran saat 12.00'ye kadar biletli seyirciler ve akreditasyon sahipleri metroları ücretsiz kullanacak. Çalışmalar sırasında zemin ıslahı, yol bakımı; ihtiyaç duyulan engelli ve yaya rampalarında eğim azaltılması, iyileştirme, tırabzan eklenmesi; giriş ve çıkış noktalarında genişletme çalışması gerçekleştirildi. İBB çevre yollarda drenaj, yol çizgileri ve tretuvar işlemlerini yaparak otopark alanındaki çalışmaları tamamlandı. PEYZAJ, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Stadyum çevresinde ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi, gerekli noktalarda ilave aydınlatmaların yerleştirilmesi, diğer alanlarda ise geçici aydınlatma ve elektrik temin edilmesi için de düzenlemeler yapıldı. Organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve atık yönetimi ile ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirildi. MEHMET BÜYÜKEKŞİ BU FİNAL, 2028 VE 2032 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONALARININ TÜRKİYE'DE DÜZENLENMESİ ADINA BİR TURNUSOL KAĞIDI OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da yapılmasının öneminin bir kat daha arttığını ifade ederek, Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarının Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. Onun ilk denemesi olmuş olacak. O yüzden çok önemsiyoruz ifadelerini kullandı.

KİM KAZANIRSA KAZANSIN, BU KUPA BİR TÜRK KAPTANIN ELİNDE YÜKSELECEK

Finalde hangi takım kazanırsa kazansın, kupanın Türk bir kaptanın elinde yükseleceğini dile getiren Büyükekşi, Yenikapı önemli bir etkinlik alanı. 4 gün boyunca burada çok güzel etkinlikler olacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, şöhretler karması maçları olacak. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Tüm etkinlikler ücretsiz. Bu etkinlikte bu ummalı çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan finalin İstanbul'da yapılması ama kupayı daha da önemli hale getiren Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türk, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu da A Milli Futbol Takımımızın da kaptanı. Gönül bir centilmenin kazanmasını arzu ediyor. Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek ve biz ikisinden de gurur duyarız. Yapmamız gereken onları alkışlamak şeklinde konuştu.