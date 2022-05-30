"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı, Karaman'a ulaştı - Haberler

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"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı, Karaman'a ulaştı

AA - Murat Özünal - Güncel
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'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı, Karaman'a ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında gönderilen tır, Karaman'a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında gönderilen tır, Karaman'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, çocuklarla yakından ilgilendi. Daha sonra gönderilen malzemeler, özel öğrencilere dağıtıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve kurum amirleri katıldı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milli eğitim bakanlığı gençlik Karaman Güncel Haberler

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