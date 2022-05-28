"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Adıyaman'a ulaştı - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında gönderilen tır, Adıyaman'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesine park etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, proje kapsamında gelen spor malzemelerinin kentteki özel eğitim okullarındaki gençlere dağıtılacağını belirtti.