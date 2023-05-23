SPOR Arjantin'den altın madalya ile dönen güreşçiye coşkulu karşılama

Arjantin'den altın madalya ile dönen güreşçiye coşkulu karşılama

İbrahim UĞUR / ERBAA ( Tokat ), (DHA)- Dünya Plaj Güreşi serisinde altın madalya alıp Dünya Plaj Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Yunus Coşkun (25), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Dünya Plaj Güreşi serisine katılan Yunus Coşkun, finalde Gürcü rakibi Levan Kelekhsashvili'yi mağlup ederek altın madalya kazandı. Coşkun için memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. İlçe girişinde karşılanan Coşkun için konvoyla şehir turu düzenlendi. Daha sonra belediyeye gelen Coşkun'a Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çiçek ve plaket takdim etti. 5 Ağustos'ta Endonezya'da düzenlenecek Dünya Plaj Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcunun hedefi şampiyonluk.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden milli sporcu Yunus Coşkun, 'Hocam çok sevdiğim bir insandı. Hocamı gerek kişiliği, gerek davranış biçimi ile idol olarak aldım. Spora hocamı severek başladım, ondan sonra gerisi geldi. Sonra Türkiye dereceleri yapmaya başladık. Türkiye dereceleri yapmaya başladıktan sonra da Tokat Güreş Eğitim Merkezi'ni kazandım. Tokat'tan sonra Bursa Büyükşehir'e transfer oldum. Uzun bir süreçti benim için. Plaj güreşinde 2021 yılında güreşmeye başladım. İlk katıldığım müsabakada Türkiye 3'üncüsü oldum. İlk etapta ben gidemedim. Plaj güreşinde birinci olan arkadaş Covid olmuştu. İkinci adam da sakattı. 3'üncü olan ben olduğum için Allah bana nasip etti. 2021 yılından beri plaj güreşinde başarılar elde etmeye başladık. 2023 yılına geldik ve yaz olimpiyatları için kota aldım. Önümüzde 5 tane daha müsabaka var. Hepsinde şampiyon olmak istiyorum. Erbaa'mızı ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum' dedi.

Erbaalıların aldıkları başarıların kendilerini gururlandırdığını, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise, 'Erbaalı gibi davrandı. Şampiyon oldu. Erbaalı gençlerimizin başarısından dolayı hem sportifi hem dersleriyle alakalı Erbaa'daki gençlerin, Erbaa'daki insanların bu konularda yatkınlığı çok fazla. Bizler de Yunus kardeşimizin aldığı dereceden dolayı çok mutluyuz. Bizi alıştırdılar bu şampiyonluklara, derecelere. Onların daha üst seviyelerde derecelerini bekliyoruz. Artık alıştırdıkları için talep ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Elimizden geldiğince, belediyemiz olarak, şehrin bütünüyle gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğimize destek çıkmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu. (DHA)