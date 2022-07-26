Spor anonim şirketlerinin ortaklık ve çalışma şartlarıyla ilgili tebliğ yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, "Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla başvuruda bulunan ve Bakanlığa tescilini yaptıran spor anonim şirketlerini kapsıyor.

Spor anonim şirketlerinin asgari sermayesi bir milyon Türk lirasından az olamayacağı belirtilen tebliğde, şirketlerinin yönetim kurulu, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya daha fazla kişiden oluşacağı belirtiliyor.

Tebliğde, spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar kişilerin, aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamayacağı kaydediliyor.

Yayımlanan tebliğde, spor anonim şirketinin organları ve organlarda görev alamayacak kişilerle ilgili de bilgiler yer alıyor.