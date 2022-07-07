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SPOR Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez'e coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez'e coşkulu karşılama'Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım'Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü'nün yeni transferi İspanyol hücum oyuncusu Jese Rodriguez, Ankara'ya geldi.

Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez'e coşkulu karşılama

'Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım'

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü'nün yeni transferi İspanyol hücum oyuncusu Jese Rodriguez, Ankara'ya geldi.

Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Rodriguez'e sarı lacivertli kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Kendisine gösterilen sevgiyi ve sıcak karşılamayı çok beğendiğini ifade eden Rodriguez, 'Çok sevinçliyim, inşallah ben de bu sevginin hakkını vereceğim, bu takım için en güzelini yapacağım. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım' dedi.

"ÇOK İYİ BİR BAŞARI ELDE EDECEĞİZ"

Ankaragücü için büyük bir sene olacağına inandığını söyleyen Rodriguez, 'Ben yüzde 100 inanıyorum ki, hep beraber takımımızla çok iyi bir başarı elde edeceğiz' diye konuştu.

Rodriguez, Ankaragücü taraftarının yoğun tezahüratları eşliğinde alandan ayrıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

MKE Ankaragücü Ankaragücü Ankara DHA Güncel Haberler

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