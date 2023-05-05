SPOR Altyapı tesislerinin bulunduğu alan 20 yıl bedelsiz Samsunspor'a tahsis edildi

Melih İlhan GÜNSAMSUN, (DHA) - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Erkanat Spor Tesisleri, bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor'a 20 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

Süper Lig'e yükselen Samsunpor'un altyapı çalışmalarında kullandığı Mustafa Kemal Erkanat Spor Tesisleri'nin de bulunduğu alan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübe tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle Samsun Futbol Akademi Projesi Ortak Hizmet Protokolü, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal tarafından imzalandı. İmza Törenine Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Tesislerin genç oyuncu yetiştirip Türk futboluna önemli katkı sağlayacağını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tesisler 20 yıllığına Samsunspor Kulübü'ne tahsis edilmiştir. İnşallah nice başarılar, nice futbolcular bu tesislerde yetişecektir. Hem Türk futbolunun hem de Samsunspor'un önemli başarıları, burada yetişecek olan futbolcular kazandıracaktır. Samsunspor'umuzun da başarılarını elde ettiği, çalışmalarını yürüttüğü tesislerde bizlerde izleme fırsatı bulacağız. Hayırlı olmasını diliyorum, önümüzde ki 20 yıl ile alakalı konu kapanmıştır diye konuştu. (DHA)