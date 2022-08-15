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SPOR alterde İranlı sporcudan 3 rekor, 3 altın

alterde İranlı sporcudan 3 rekor, 3 altınHasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA,(DHA) - Konya'da devam eden 5.

alterde İranlı sporcudan 3 rekor, 3 altın

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA,(DHA) - Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşında erkekler 102 kiloda yarışan İranlı sporcu Sedeh Motamedi, koparmada 177 kilo, silkmede 223 ve toplamda 400 kilo ile 3 rekor kırarak 3 altın madalya kazandı.

Kazak sporcu Arıyom Antropov ise silkmede 222 kilo, toplamda elde ettiği 386 kilo ile 2 gümüş madalya kazandı. Kırgız sporcu Bekdoolot Resulbekov da silkmede 216 ve toplamda 385 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Azeri sporcu Dadash Dadashbayli ise koparmada 174 kilo ile gümüş madalya kazandı. Özbekistanlı sporcu Amriddino Sharifiddin koparmada 172 kilo bronz madalyanın sahibi oldu (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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