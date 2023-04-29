SPOR Akın Fight Arena, D-smart ekranlarında muhteşem maçlarla izleyenleri büyüledi

Akın Fight Arena, D-smart ekranlarında muhteşem maçlarla izleyenleri büyüledi

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul, dün gece kickboks kategorisinde unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Mert Akın ve Lazio Mehmet organizatörlüğünde gerçekleşen Akın Fight Arena, D-Smart ekranlarından canlı yayınlanırken, gecede birbirinden nefis 10 maç, renkli konuklar ve iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri renk kattı.

Gecenin ilk maçında Ufuk Karaüzümcü, Bünyamin Kulak'ı sayı üstünlüğüyle yenerken, gecenin ikinci maçında 'Sırtlan' lakaplı Furkan Günbeyi, Yasin Arduç'u ilk raundda nakavt etmeyi başardı. Gecenin 3'üncü maçında Recep Doğan, Azerbaycanlı rakibi Mubariz Ağamaliyev'i yenerken, deneyimli isim Okan Bitane de Faslı rakibi Zineddini Enrahrui'yi nakavt etmeyi başardı. Ünlü isimlerin renk kattığı gecede Recep Doğan - Mübariz Ağamaliyev maçını ünlü oyuncu Ersin Korkut canlı yayında yorumladı.

Akın Fight Arena'nın ana maçında 6 kez Dünya Şampiyonu olan 'Kobra' lakablı ünlü Azerbaycanlı sporcu Perviz Abdullayev - Glory'den gelen İspanyol asıllı Amerikalı Omar Moreno ile kozlarını paylaştı. 2 kez Survivor'a katılan Perviz'in maçını ise yine Survivor'dan takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ve Furkan Kızılay geceyi anlatan Aykut Aydın ile birlikte yorumlarken, 3 raundda da rakibine üstünlük sağlayan Perviz'e seyirciler büyük ilgi gösterdi. Ödül töreninde ring hayli kalabalıklaşırken Batuhan ve Furkan'da ünlü sporcuyla birlikte duygularını aktardı.

GECENİN KAHRAMANI PERVİZ ABDULLAYEV

Sinan Cağala - Omid Nosrati karşılaşmasında, Omid sayı üstünlüğüyle maçı kazanırken, gecenin tek kadın karşılaşmasında Tuğçe Fedakartürk - Fatma Gökce'yi mağlup etti. Tuncay Güven - Anar Süleymanov maçını Tuncay kazanırken, nefesleri kesen Engin Deniz Korkmaz - Enes Yayla maçında son raunddaki performansıyla Enes Yayla maçın galibi oldu. Gecenin kahramanı Perviz Abdullayev bu maçı Aykut Aydın ile birlikte yorumlarken, sadece ringde başarılı olmadığını herkese gösterdi.

GECENİN SON MAÇI SADECE 15 SANİYE SÜRDÜ

Gecenin son maçı ise sadece 15 saniye sürdü. Regaip Nacak, Bektosh Rakhmatov'u 15'inci saniyede navakt ederek geceye noktayı koydu. Ünlü sporcu ve antrenör Sami Akın hem ev sahipliği hem de maçların yorumlarında gösterdiği performansla gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi.