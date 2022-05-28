SPOR Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi - Haberler

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SPOR Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildiOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerinin konuşmalarının ardından Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. 79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Mali yönden 59 kişi ibra etmeme yönünde oy kullandı. Çebi ve yönetim idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş DHA Güncel Haberler

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