SPOR Afgan Sivasspor taraftarı küçük Eyüp, Alanyaspor maçı için Sivas'a geldi - Haberler

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SPOR Afgan Sivasspor taraftarı küçük Eyüp, Alanyaspor maçı için Sivas'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Afgan Sivasspor taraftarı küçük Eyüp, Alanyaspor maçı için Sivas'a geldiHüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA) - Afganistan'da 2019 yılında tanıştığı Sivaslı teknik yönetmen Serdan Durmaz'ın telkini ile Demir Grup Sivasspor taraftarı olan Muhammed Eyüp Türkmen (11), Ziraat Türkiye Kupası yarı...

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - SPOR Afgan Sivasspor taraftarı küçük Eyüp, Alanyaspor maçı için Sivas'a geldi

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA) - Afganistan'da 2019 yılında tanıştığı Sivaslı teknik yönetmen Serdan Durmaz'ın telkini ile Demir Grup Sivasspor taraftarı olan Muhammed Eyüp Türkmen (11), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçı izlemek için kente geldi.

2019 yılında Afganistan'da kendisine Sivaslı teknik yönetmen Serkan Durmaz tarafından Sivasspor forması hediye edilmesinin ardından takımın taraftarı olan Muhammed Eyüp Türkmen, aynı yıl Türkiye'ye gelerek Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını statta izledi. Taliban'ın Afganistan'a girmesinin ardından ailesi ile Pakistan'a yerleşerek yaşamına burada devam eden Muhammed Eyüp Türkmen, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Sivasspor'un maçını izlemek için bir kez daha kente geldi. Ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Muhammed Eyüp Türkmen, çarşamba günü oynanacak maçı statta izleyecek. Türkmen, maç öncesi Sivasspor mağazasını gezerek forma, atkı ve şapka aldı.

ÇOK HEYECANLIYIM

Sivasspor'u çok sevdiğini söyleyen Muhammed Eyüp Türkmen, Afganistan'da yaşarken de Sivasspor'u tutuyordum. Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ı çok seviyorum. İnşallah futbolcu ağabeylerimiz, Rıza hocamız ve takımımızla birlikte Sivasspor kupayı alacak. Çok heyecanlıyım. Sivasspor bu maçı 3 golle 3-0 yenecek. Sivasspor'un renklerini, gollerini seviyorum. Umarım kupa Sivas'ın olacak dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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