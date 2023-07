SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarı hedefliyor

Alperi Onar Genç ve enerjisi yüksek bir takımız

Gökşen Fitik Gruptan 1'inci çıkmak çok büyük bir avantaj sunuyor

Feride Şevval Akalan Çıkabileceğimiz bir grup

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Milli takımda yer alan Alperi Onar, Gökşen Fitik ve Feride Şevval Akalan, ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ve daha sonra adım adım ilerleyeceklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında yarın TSİ 16.00'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer rakipleri Macaristan ve Slovakya olan milli takımda ilk hedef gruptan çıkmak. Grubunu lider bitiren takımların direkt olarak çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, gruplarını 2'nci ve 3'üncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için bir eleme karşılaşması daha oynayacak. Milli takımın önemli isimlerinden Alperi Onar, Gökşen Fitik ve Feride Şevval Akalan, Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve gruptaki ilk maça odaklandıklarını söyleyen Alperi Onar, Çok güzel bir kamp sürecimiz oldu. Genç ve enerjisi çok yüksek bir takımız. Kamp sürecinde kendi basketbolumuz ve kendi hatalarımızla ilgilendik. Şimdi yavaş yavaş grubumuzla ilgili çalışmaya başlayacağız. İlk maçımız Sırbistan. Gerçekten önemli rakiplerimiz var. Öncelikli hedefimiz, ilk maçımız. Daha sonra adım adım kazanarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz dedi.

BASKETBOL SAHADA KAZANILAN BİR OYUN

Gruptaki en önemli rakipleri Sırbistan gibi gözükse de her takımın potansiyelli olduğunu aktaran Onar, Kağıt üstünden konuşmak çok zor oluyor. Basketbol sahada kazanılan bir oyun. Her maçımız çok önemli. Her maçımıza adapte olacağız. Tabii ki ilk maçlar her zaman daha sürprize açık oluyor. En iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Ne kadar yüksek bitirirsek grubu, bizim için işler o kadar kolaylaşacak ifadelerini kullandı.

KENDİ ARAMIZDA KONUŞTUĞUMUZDA BİLE BU KONU BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Genç bir takım olduklarını ve olimpiyatlara gitmenin kendileri adına çok önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli basketbolcu, Bizden önceki jenerasyonda yer alan ablalarımız bu hayalini gerçekleştirdi. Türk milli takımı, oralarda olmayı hak eden bir milli takım. Bizim sporcu olarak hayallerimiz de bu yönde. Kendi aramızda konuştuğumuzda bile bu konu bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah ilk maçlarımızı tek tek kazanarak hedefimizi ve hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz şeklinde konuştu.

ŞU ANDA EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİYATLARA GİTMEK

Fenerbahçe ile geride kalan sezonda çok önemli başarılara imza attığını ve en büyük hayalinin milli takım ile olimpiyata gitmek olduğunu aktaran Onar, Ülkemizi kulüpler bazında Fenerbahçe olarak çok iyi temsil ettik. Şimdi ülkemizi olimpiyatlara götürmek, madalya kazanmak tabii ki en büyük hayalimiz. Bunun için de iyi bir jenerasyon yakaladık. Genciz daha, birbirimize alışacağız. Bu şampiyona belki de bizim için bir adım olacak. Şu anda en büyük hayalim olimpiyatlara gitmek diyerek sözlerini noktaladı.

GÖKŞEN FİTİK MAÇ SEÇMEDEN, HER MAÇA AYRI AYRI ODAKLANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Takım olarak uzun ve yoğun bir hazırlık döneminden çıktıklarını aktaran Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz. İlk maçlar çok önemlidir. Sırbistan maçıyla beraber kendi sistemimizi oluşturarak iyi başlamak ve iyi devam etmek istiyoruz. Her grup ve her maç zor. Maç seçmeden, her maça ayrı ayrı odaklanarak devam etmek istiyoruz. Ondan sonra da ayrı hedeflerle yolumuza devam edebileceğimizi düşünüyorum dedi.

GRUPTAN 1'İNCİ ÇIKMAK ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ SUNUYOR

Avrupa Şampiyonası'nda adım adım ilerlemek istediklerini söyleyen Fitik, Gruptan 1'inci çıkmak çok büyük bir avantaj sunuyor. Özellikle ekstra dinlenmeler çok önemli oluyor. Biz, maç maç düşünmeliyiz. Her maçın ayrı bir zorluğu var. Sırbistan'ı yensek bile grup birinciliği için 2 maç daha kazanmamız gerekiyor. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Bizim adım adım ilerlememiz gerekiyor. Bu şekilde başarının geleceğini düşünüyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız diye konuştu.

KÜÇÜK HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZDE O BÜYÜK HAYALLER DE ARDI ARDINA GELECEKTİR

Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi çok arzuladıklarını belirten genç oyuncu, Her takımın olduğu gibi bizim de hayallerimiz var. Biz de olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok hedefimiz ve hayalimiz var. Bunların gözümüzü bulandırmasına izin vermeden, asıl olan hedeflerimizi unutmadan ilerlememiz daha önemli. Küçük hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde o büyük hayaller de ardı ardına gelecektir ifadelerini kullandı.

FERİDE ŞEVVAL AKALAN ÇIKABİLECEĞİMİZ BİR GRUP

Zorlu maçlara hazır olduklarını ve takıma inandığını belirten Feride Şevval Akalan ise Zor bir maçla başlayacağız. Takım olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyorum. Kim kazanır kim kaybeder bilmiyorum ama en çok savaşanın kazanacağı belli. Çıkabileceğimiz bir grup. Takımıma da inanıyorum. İnşallah elimizden geleni yapıp grubumuzdan çıkacağız diye konuştu.

İLK MAÇLAR SÜRPRİZE HER ZAMAN AÇIKTIR

Grupta Sırbistan'a karşı oynayacakları ilk maçın liderlik için önemli olduğunu vurgulayan Akalan, İlk maçlar sürprize her zaman açıktır. Kim kafaca daha hazır gelirse kazanan o olur. Bence bir sürpriz yapabileceğimizi düşünüyorum. Kazanırsak asla sürpriz olur diye söylemiyorum. Herkesin beklediği üzere grubumuzdan 1'inci çıkmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.

BU KADROYLA OLİMPİYATLARA GİDERSEK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI OLUR

Genç bir takım olduklarını ve olimpiyat hayali kurduklarını aktaran 21 yaşındaki basketbolcu, Senelerdir genç bir takımız. O yüzden herkesin bizden ümitli olduğunu ve bizim enerjimizi çok sevdiğini biliyoruz. Bu kadroyla ve bu enerjiyle olimpiyatlara gidersek bizim için çok büyük bir başarı olur. Açıkçası motiveyiz, inanıyoruz. İnşallah olimpiyatlara gideceğiz diyerek sözlerini noktaladı.

