spor-36'ncı uluslararası prens adaları yüzme şampiyonası başladı

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Yüzme Federasyonu sponsorluğunda düzenlenen 36'ncı Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası başladı. Bu yıl Mehmet Meriç anısına düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 6 yeni rekor kırıldı.

Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri'nde düzenlenen 36. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası, bugün saat 14.30'da yapılan açılış töreniyle başladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Şampiyonaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İstanbul Gençlik ve Spor Eski İl Müdürü Vedat Bayram, Adalar İlçe Spor Müdürü Onur Başar, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin, siyasi parti temsilcileri ve birçok spor kulübü öğrencisi katıldı.

11 Ağustos'ta son bulacak şampiyonaya 31 ulusal, 2 uluslararası olmak üzere toplam 33 kulüp ve 201 yüzücü katılıyor. Şampiyonaya katılan 11-17 yaş aralığındaki yüzücüler 50 metre serbest, 100 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre karışık olmak üzere 7 ayrı branşta takımlarına şampiyonluk getirmek için kıyasıya yarışacak.

YARIŞMALAR YENİ REKORLARLA BAŞLADI

Yarışmalarda toplam 33 takım ve 201 yüzücü kıyasıya mücadele etti. Yüzücüler, 50 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre kurbağalama olmak üzere 3 ayrı dalda yarıştılar. İlk gün sonuçlarında 6 Yeni Prens Adaları Şampiyona Rekoru kırıldı. Kırılan yeni rekorlar

Jorge Eliezer Otaiza Hernandez; 50 metre serbest 17+ yaş erkekler - 02325

Meriç Uygun; 100 metre kurbağalama 16 yaş kadınlar ? 11424

Hazal Özkan; 100 metre kurbağalama 17+ yaş kadınlar ? 11135

Nusrat Allahverdi; 100 metre kurbağalama 16 yaş erkekler ? 10387

Desislava Belova; 400 metre serbest 15 yaş kadınlar ? 43327

Özgür Yonca 400 metre serbest 16 yaş erkekler ? 4023

'TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDEN VE AVRUPA'DAN GELEN SPORCULARI ADAMIZDA BİRLEŞTİRMEKTEYİZ'

Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin konuşmasında Türkiye, Bulgaristan ve KKTC takımlarının yarışmaya katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, 'Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Türkiye'nin en büyük özel yüzme yarışması ve Avrupa Yüzme Federasyonu takvimine akredite olan bir yarışma olduğu için çok önem arz ediyor. Pandemi dolayısıyla üç yıl erteledik, yapamadık. Şampiyonamızı bundan sonraki senelerde daha büyük katılımla ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu yarışma gördüğünüz gibi değerli kulübüm Kınalıada Su Sporları Kulübü tarafından gururla organize ediliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Avrupa'dan gelen sporcuları adamızda ağırlıyoruz. Bu seneki yarışmamız da 201 sporcu ve 31 takım katıldı. Değerli Kurucu Başkanımız sayın Başar Acarlı adına her sene bu tesislerde düzenlediğimiz yarışmayı bu sene spor camiasının değerli iki rahmetli üyesine ithaf ediyorum' ifadelerini kullandı.

'ŞAHSIM VE KURUMUM ADINA BAŞARI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM'

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ise açılış konuşmasında, '36 yıl devam eden bir organizasyon hiç kolay değil. Organizasyonu başarıyla bugüne kadar taşıyan Kınalıada Spor Kulübü'nün bugüne kadar tüm başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine tebriklerimi arz ediyorum. Ahirete intikal etmiş adalarda yaşayan tüm sporcularımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlere de şahsım ve kurumum adına başarı dileklerimi iletiyorum' şeklinde konuştu. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ise 'Buradaki bütün katılımcılara başarılar ve güzel yarışlar diliyoruz. Emre Bey başta olmak üzere emeği geçen kulüp başkanlarımıza, sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Gururlandığımızı ifade etmek istiyoruz' dedi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de 'Herkesi selamlıyorum. Memleket uzun laftan battı diyorum; önemli olan laf değil, burada bugün sporcularımızın yarışmasıdır. Zevkle seyredeceğim, herkese sevgiler' diye konuştu.İstanbul Gençlik ve Spor Eski İl Müdürü Vedat Bayram 'Bütün yarışmacılara, hakemlere başarılar diliyorum. İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in de size selamlarını getirdim' dedi.

'BÖYLE BİR PLATFORMDA BULUNDUĞUM İÇİN HEYECANLI VE ÇOK MUTLUYUM'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden (İBBSK) katılan Hatice Eylül Aten (14) 'Yaklaşık 9 yıldır yüzme sporu ile ilgileniyorum. Bugün sezonun son yarışı Kınalıada'dayız. Bugün 50 metre serbest ve 400 metre serbest yarış kategorilerinde yarışacağım. İddialıyım; hem madalya hem de ödül şansım var. Böyle bir platformda bulunduğum için heyecanlı ve çok mutluyum. Şu anki hedefimiz milli takıma girmek bu yüzden gerekli olan barajları geçmeye çalışıyoruz. 1500 serbest yüzmede Türkiye 6'ncılığım var. Kulüp olarak da bayrak yarışlarında Türkiye birinciliklerimiz var' ifadelerini kullandı.Kocaeli Akademi Spor Kulübü'nden katılan Nehir Demir (12) 8 yıldır yüzdüğünü söyledi. Demir, 'Heyecanlıyız, bizim için güzel bir tecrübe olacak. 50 metre serbest ve 100 metre kurbağa, 200 metre karışık ve 100 metre sırt kategorilerinde yüzeceğim' dedi.

'RAKİPLERİME BAŞARILAR DİLERİM, O KADAR İDDİALIYIM'

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nden katılan Eymen Bilal Ceyhan (16) ise şöyle konuştu'7 yıldır bu sporun içindeyim, bu şekilde de devam edeceğim. Kendime güveniyor ve iyi bir derece yapacağıma inanıyorum. 50 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde yarışacağım. Bu alanlarda rakiplerime başarılar dilerim, o kadar iddialıyım?

'REKOR KIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

100 metre kurbağalama, 100 metre sırt ve 200 metre karışık kategorilerinde şansını deneyeceğini belirten Meriç Uygun (16) 'Yüzmeye 4 yaşında başladım, 11'inci yılımdayım. Şampiyonaya İBBSK'dan katılıyorum. Yarışma hakkında ise güzel hedeflerim var, rekor kırmayı düşünüyorum' diye konuştu.

'13 YAŞ 100 METRE SIRT KATEGORİSİNDE REKORUM VAR'

4,5 yaşından beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yüzdüğünü söyleyen Bera Kayra Sarıkaya da 'Kınalıada da düzenlenen bu şampiyonayı çok seviyorum. Çok güzel bir organizasyon, rekorlar kıracağım. Ben bütün yarışlarda yarışacağım, her kategoride kendimi denemek istiyorum. Eğlenmek için geldik. Ayrıca 13 yaş 100 metre sırt kategorisinde rekorum var, tabi kardeşim her an bu rekorumu kırabilir' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Kınalıada'da çeyrek asrı aşkın süredir başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilen ve bu yıl Shell Türkiye ile Deli2go'nun yiyecek sponsoru olduğu şampiyona, Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) tarafından da tanınıyor ve takviminde yer alıyor. Şampiyona katılan sporcu sayısının büyüklüğü, verilen ödüllerin çeşitliliği ve uluslararası bir organizasyon olması açısından Türkiye için önem taşıyor.