SPOR 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 'Cudi ve Gabar' kortlarında devam ediyorSekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) - Şırnak'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 2'si kapalı 4'ü açık olmak üzere 6 kortta devam ediyor.

SPOR 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 'Cudi ve Gabar' kortlarında devam ediyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) - Şırnak'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 2'si kapalı 4'ü açık olmak üzere 6 kortta devam ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF), Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlediği 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı 4'ü açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere'den 66 sporcu katılıyor. 22 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılan turnuva 3'üncü gününde çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 'Cudi ve Gabar' isimleri verilen kortlarda mücadele eden sporcular rakiplerini elemek için büyük çaba sarf ediyor.

"TÜRKİYE'DE BULUNDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

İngiltere'den gelen 14 yaşındaki Giselle Fiorenrino, "Yaklaşık 10 yıldır tenis ile uğraşıyorum. Burada insanlar gerçekten çok iyi, güler yüzlü. Gerçekten yardımsever insanlar. Türkiye'de ve Cudi Cup'ta bulunduğumuz için çok mutluyum. Rakiplerimin hepsi çok güçlü ve İngiltere'deki rakiplerimizden çok farklılar. Hedefim dünyada birinci olmak ve Wimbledon'ı kazanmak? dedi.

Giselle Fiorenrino'nun annesi İsabel ise "Bizi ilk çağırdıklarında çok şaşırdık ve bunu çok istedik. Buraya geldiğimiz zaman insanların ne kadar sıcakkanlı olduklarını, yemeklerin ve havanın ne kadar güzel olduğunu gördük. Şırnak ve Cudi Dağı'nı daha önce duymadık. Hiçbir bilgimiz yoktu. Buradaki tercümanların anlatımı ile çok merak ettik. Kesinlikle buraya bir daha gelmek istiyoruz" diye konuştu.

TALHA EMİN BULUT: RAKİPLERİM ÇOK İYİ

10 yaşında Türkiye şampiyonu olan ve 12 yaş Türkiye Milli Takım kampına çağrılan Talha Emin Bulut da, 'Burası çok güzel. Turnuva baya eğlenceli geçiyor. Rakiplerim çok iyiydi, zorluyorlar. Dün maç yaptım kaybettim. Tüm sporculara başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Rus sporcu Mick Anicine de turnuvanın çok güzel geçtiğini kaydederek, şunları söyledi:

'Uzaktan geldiğimiz için ayrıca sevinçliyiz, burada bulunmaktan. Şampiyon olmak için buraya geldim. Holger Rune ve Carlos Alcaraz'ı örnek alıyorum.'

Tataristan'dan gelen antrenör Oscar Galimardanov, Şırnak'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu: 'Burada çalışanlar çok yardımcı oluyorlar. Turnuva açısından burada çok güzel bir hava var. Turnuvaya çok iyi hazırlanmış, çok iyi oyuncular var. 3 oyuncu ile geldik. Burada ilginç ve güzel maçlar oynanıyor. Hedefimiz buradan birincilik ile ayrılmak. Umarım seneye yine bu turnuvaya katılırız.?(DHA)